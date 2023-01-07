جورج وسوف يتقبل التعازي بنجله.. وفيديو يسجل لحظة انهياره بالبكاء

أظهرت لقطات فيديو، السبت، انهيار الفنان جورج وسوف بالبكاء خلال تقبل التعازي بوفاة نجله وديع بعد عملية جراحية أمس الجمعة.

وبدا الفنان جورج وسوف وهو يصرخ “آخ” ويردد كلمة “راح” عند تقبله التعازي بوفاة نجله من المغني والملحن اللبناني زياد برجي.









وتوافد كبار نجوم الفن اللبناني على مكان إقامة وسوف لتأدية واجب التعزية.

وأعلن وسوف على صفحته الرسمية على تويتر موعد الوداع الأخير لابنه البكر وديع الذي فارق الحياة بعد عملية جراحية في مستشفى ببيروت وفق ما ذكرت مصادر.

وجاء في المنشور “يحتفل بالصلاة لراحة نفسه قبل ظهر الأحد 8 يناير، في الأشرفية، ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه في كفرون حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة”.

وفي آخر تدوينة نشر وديع جورج وسوف على إنستغرام صورة تجمعه مع والده في عيد ميلاد الفنان.