انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأميركي

فاز الجمهوري، كيفين مكارثي، بمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي في الجولة الخامسة عشرة من التصويتات التاريخية.

وحصل مكارثي على 216 صوتا والتي أهلته للفوز بعد أن صوت لصالحه بعض معارضيه من كتلة الحرية بالحزب الجمهوري، بينما أبطل آخرون أصواتهم لتنخفض عتبة الفوز إلى 216 بدلا من 218، وفقا لمراسل “الحرة”.









وينتهي بذلك الجدل الذي استمر خمسة أيام متتالية باعتلاء مكارثي منصب رئيس مجلس النواب الأميركي للعامين المقبلين.

ويستعد الزعيم الجمهوري لحلف اليمين، ومن ثم سيؤدي أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية ومن المفترض أن يتم مناقشة القواعد التشريعية للكونغرس الجديد رقم 118 قبل التصويت عليها، إلا إذا اقترح المشرعون تأجيل ذلك لليوم التالي.

وفي وقتٍ سابق، قال مكارثي للصحفيين لدى دخوله الكابيتول، الجمعة، “سنُحرز تقدّمًا. سنفاجئكم”.

وتمكن النائب عن كاليفورنيا البالغ 57 عاما من الحصول على أصوات 14 نائبا من مؤيّدي ترامب في جولة الاقتراع الـ12، الجمعة، ويعد رئيس مجلس النواب، ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، وفقا لـ”فرانس برس”.