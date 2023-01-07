بعد فيديو الشجار في منطقة “كبار الشخصيات”.. الكويت تشتكي “سوء تنظيم” في خليجي 25

اشتكى الاتحاد الكويتي لكرة القدم مما وصفه “سوء تنظيم” في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة بالعراق، الجمعة، بعد أن أثير جدل حول تدافع في منطقة كبار الشخصيات “VIP”.

وأكد الاتحاد أن فهد ناصر الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وممثل الأمير الكويتي الذي قدم لحضور البطولة انسحب مع الوفد المرافق له.









وفي بيان أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم “عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل سمو أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه”.

وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم “أبلغ نظيره العراقي والمسؤولين على التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية”.

وأكد الاتحاد أنه “حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، ودعما للإخوة الأشقاء، فإن منتخب الكويت سيستمر في المشاركة بفعاليات البطولة مع تأكيدات الجان العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة”.

وأشار الاتحاد إلى أن رئيس والوفد المرافق “سيتابع أمور المنتخب الوطني للتأكد من عدم تأثر اللاعبين بأي من تلك الأحداث والاطمئنان على أمنهم وسلامتهم”.

وطمأن البيان “الجماهير الكويتية على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء الوفد الكويتي المتواجد حاليا في مدينة البصرة، وندعو الجماهير مواصلة الدعم والمساندة لمنتخبنا في البطولة”.

ولم يذكر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تفاصيل ما حدث، إلا أن مستخدمين تناقلوا مقطع فيديو أظهر تدافعا في منطقة كبار الشخصيات “VIP”.

ونقلت وسائل إعلام كويتية أن ممثل الأمير انسحب مع الوفد المرافق له من حضور افتتاح كأس الخليج في العراق وعاد إلى الكويت.

ونقلت صحيفة “جريدتكم” الكويتية” أن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عبدالله الشاهين، قوله: “غادرنا المكان لأن ما نقدر نكون موجودين وممثل سمو الأمير ما دخل الملعب”.

اشتباكات في منطقة كبار الشخصيات ببطولة كاس الخليج!

pic.twitter.com/pEwvMjTuRa — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 6, 2023

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي التي تعد بطولة لم الشمل لعشاق كرة القدم في منطقة الخليج، للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى التي أقيمت في العاصمة، بغداد، عام 1979.

وحضر حفل الافتتاح كل من رؤساء الاتحادات القطري لكرة القدم، حمد بن خليفة آل ثاني، والفلسطيني، جبريل الرجوب، والبحريني، الشيخ علي بن خليفة، وشخصيات رياضية أخرى من دول المنطقة.