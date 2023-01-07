“حامل اسم ابنك كل عمرك”.. فنانون يواسون “أبو وديع” بوفاة ابنه

نعى فنانون وديع، نجل الفنان السوري، جورج وسوف، الجمعة، الذي توفي بعد خضوعه لعملية جراحية لتصغير المعدة، وفقا لتقارير إخبارية.

وكتب المطرب اللبناني فارس كرم على تويتر “وديع وسوف الله يرحم روحك ويصبّر قلب أبو وديع وأم وديع”.









وقالت الفنانة اللبنانية ، إليسا، على تويتر: “الفُرقة صعبة كتير. يا رب حكمتك أكبر بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة”.

وكتب الإعلامي اللبناني، نيشان، على صفحته على تويتر “وديع وسوف الغالي”.

وقالت مادلين مطر على تويتر “الله يرحمك ‎وديع وسوف بكرت كتير” معربة عن تعازيها “الحارة إلى سلطان الطرب ‎جورج وسوف والعائلة الكريمة”.

وكتب علاء زلزلي “ما بعرف شو فيّ أكتب أو قول بهيك خبر محزن ومفجع، وديع جورج وسوف الله يرحم روحك ويجعل مثواك الجنة”.

وكتبت الفنانة اللبنانية، ديانا حداد: “‏‎وديع جورج وسوف، يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع… الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب استاذنا ‎جورج وسوف”.

أما الفنان وليد توفيق فكتب على تويتر “قلبي حزين على وفاة زينة الشباب ‎وديع وسوف وعلى صديق عمري وحبيب قلبي وأخي جورج وسوف”.

وفي آخر تدوينة نشر وديع جورج وسوف على إنستغرام صورة تجمعه معه والده في عيد ميلاد الفنان.

ويرتبط اسم نجل الفنان بشكل موثوق بجورج وسوف الذي يعرف باسم “أبو وديع”.