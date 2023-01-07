بالاسماء والتفاصيل.. حماس تخطط لعمليات ضد اسرائيل من لبنان وحزب الله لا يعلم

خاص بيروت اوبزرفر

قلق في اوساط حكومية وامنية لبنانية بما يتعلق بتحركات حماس في لبنان وعلم موقعنا ان مجموعة من حماس تخطط للقيام بعمليات ضد اسرائيل من داخل الاراضي اللبنانية وتحديدا من الجنوب وقال مصدر امني لبناني ان جهات امنية في الدولة قدمت لحزب الله قائمة اسماء العناصر من حماس الذين شكلوه خلية عمل عسكري ويخططون للقيام بعمليات وينفرد موقعنا بنشر الاسماء كما وردتنا من المصدر اللبناني والعناصر هم : سمير فندي، محمد جابر، حسان فرحات، نديم دواليك واحمد حسن عبد الله وجميعهم فلسطينيون ينتمون لحماس وينشطون في الجنوب كما قال المصدر.

هذا وتنتقد اوساط امنية لبنانية عدم تحرك حزب الله في هذا الامر لان تنفيذ اي عملية ضد اسرائيل في هذا الوقت بالذات سوف يعرض لبنان للخطر ويضيف الى مآسيه مأساة جديدة هو بغنى عنها.









يذكر في هذا السياق ان حزب الله يسيطر بشكل كامل على الجنوب اللبناني وحتى انه لا يحسب حساب اليونيفيل وايضا لن يستطيع اي شخص القيام باي عمل دون موافقته وان وافق الحزب لهذه الخلية القيام بعمليات فهذا خطير جدا على لبنان وان كانت الخلية تنشط وتعمل وتخزن الاسلحة والقذائف دون علم حزب الله فهذا اخطر على لبنان الذي عانى بسبب قيام اطراف خارجية باستخدام اراضيه لاغراض عسكرية كما حصل في الحرب الاهلية وما تلاها من مجازر وقتل وتشريد في لبنان.