٨٤٪ من الشعب العربي يرفضون الاعتراف بإسرائيل.. استطلاع رأي شمل ١٤ دولة: التطبيع لم يغير الكثير

كشفت نتائج مؤشر الرأي العربي لعام 2022، الذي سيصدر قريباً، أنَّ 84% من العرب في المتوسط يعارضون ​​الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل من دولهم رغم اتفاقيات التطبيع، بحسب استطلاع آراء مواطنين في 14 دولة عربية، وفق ما أفادت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية، الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2023.

وشمل الاستطلاع أشخاصاً من الجزائر وموريتانيا والأراضي الفلسطينية والأردن وليبيا والعراق وتونس وقطر والكويت ولبنان ومصر والسودان والمغرب وليبيا والمملكة العربية السعودية، حيث طرح عليهم أسئلة مختلفة في مقابلات وجهاً لوجه، بينما غابت الإمارات والبحرين بشكل ملحوظ عن المسح.









ومؤشر الرأي العربي هو سلسلة سنوية من استطلاعات الرأي التي يجريها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

وطُرِح على المشاركين في الاستطلاع سؤال: “هل تؤيد أم تعارض الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل من دولتك؟”، وفي المجمل، أجاب 84% بالمعارضة، وأجاب 8% أنهم يؤيدونها، و8% غير متأكدين أو رفضوا الإجابة.

الدولة الأكثر صداقة لإسرائيل التي شملها الاستطلاع هي المغرب، حيث أجاب 67% من المشاركين بالمعارضة، و20% بالتأييد، و13% لم يعرفوا أو رفضوا الإجابة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

بالمقابل، لم يؤيد أي من المشاركين في الاستطلاع من الجزائر الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل بينما عارضه 99%، وهذا الرقم الأعلى إطلاقاً على مستوى الدول التي شملها الاستطلاع بما في ذلك فلسطين، حيث أيد 3% اعترافاً دبلوماسياً بإسرائيل.

تتقلب النتائج بفارق طفيف فقط من سنة إلى أخرى مع أدنى مستوى عند 6% وأعلى مستوى 9% من الأشخاص الذين يؤيدون الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل.

وجهة نظر حول “القضية الفلسطينية”

إضافة إلى ذلك، سُئِل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كانت القضية الفلسطينية تهم كل العرب وليس الفلسطينيين وحدهم، وما إذا كانت القضية الفلسطينية هي قضية فلسطينية فقط، أو إذا لم يكن أي من هذين التصريحين صحيحين.

ومرة أخرى، ردت الغالبية العظمى (76%) بالقول إنَّ القضية الفلسطينية تهم كل العرب.

المواقف من السياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين

كان لدى الناس في جميع الدول العربية التي شملها الاستطلاع وجهة نظر سلبية تجاه سياسة الولايات المتحدة تجاه الفلسطينيين. وإجمالاً، كان لدى 53% وجهة نظر “سلبية جداً”، و24% رأي “سلبي”، و8% رأي “إيجابي”، و3% فقط رأي “إيجابي للغاية”.

التطبيع لم يغير الكثير من الواقع

صحيفة ذا جيروزاليم بوست أشارت إلى أنه على مدى عقد منذ إجراء أول استطلاع لمؤشر الرأي العربي، يبدو أنَّ القليل فقط قد تغير في المواقف العربية عامة فيما يتعلق بإسرائيل.

لكن مع ذلك، يبدو أن بعضها قد تغير، حيث إن 20% من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع فضّلوا الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل، بينما كان هذا الرقم عند مستوى 4% فقط قبل عامين، وفقاً لمسح مؤشر الرأي العربي لعام 2019-2020.

والمغرب من الدول الأطراف في اتفاقيات إبراهيم -المعاهدة التاريخية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية- منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

الأمر ذاته في السودان التي وقّعت على اتفاقية التطبيع في عام 2021، حيث حلّ السودانيون في المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث الانفتاح على التطبيع مع إسرائيل وفق الاستطلاع، إذ أيدوا الاعتراف بنسبة 18%، وهذا أعلى من نسبة 13% المُسجّلة في مسح 2019-2020.

بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ نسبة العرب الذين ينظرون إلى “القضية الفلسطينية” على أنها تخص كل العرب وليس الفلسطينيين فقط قل بنسبة 3% في عام 2022؛ مما كان عليه في استطلاع 2019-2020.