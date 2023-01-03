نصرالله يطمئن جمهوره على حالته الصحية: البعض يصور أن المقاومة تابعة لإيران لكن الحقيقة عكس ذلك

طمأن الامين العام ل”حزب الله” في مستهل كلمته لمناسة احياء الذكرى الثالثة للواء قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس “مهرجان الوفاء والكبرياء”، ان لديه “تحسسا في القصبة الهوائية ولا داعي للقلق، وأحب أن اطمئنكم، فأنا طيلة 30 سنة لدي تحسس في القصبة الهوائية وعندما استشهد السيد عباس كنت في الفراش بسبب هذه الحالة”.

وتوجه بالتبريك بمناسبة “عيد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية الجديدة” متمنيا ان “تكون سنة خير وفرج وأمل للبنان وكل شعوب المنطقة”.









وقال: “كلنا يعلم أن هناك مشروعًا وأهدافًا أميركية ثابتة في منطقتنا وهي الهيمنة التسلط والامساك بالنفظ والغاز والموارد الطبيعية والقرار السياسي، للأسف البعض يصور أن القوى الوطنية وحركات المقاومة هي تابعة لإيران لكن الحقيقة هي عكس ذلك”.

وتابع: “أول ما واجهه الشهيد سليماني وقادة وشهداء آخرون هو النسخة الأولى من مشروع الشرق الأوسط الجديد في لبنان وفلسطين، والمشروع الأميركي في المنطقة هو مشروع الهيمنة والسيطرة والتسلّط والإمساك بكل شيء، وفي قلب هذا المشروع إسرائيل”.

واشار الى ان ” 11 أيلول أعطى قوة دفع للمشروع الأميركي لدخول أفغانستان والعراق والاقتراب من إيران وسوريا”.

واضاف: “لو نجحت الحرب الصهيونية على لبنان لأكملت على سوريا، لكن ذلك لم يحصل وهنا يحضر الشهيد سليماني. واذا جمعنا ما قامت به المقاومة العراقية وصمود ايران وسوريا والمقاومة في لبنان وفلسطين فنخرج بنتيجة ان نسخة المشروع الاميركي الأولى انتهت وفشلت، والنسخة الثانية بدأت مع أوباما حيث اكتشفوا ان الحروب الواسعة هي فاشلة، واكتشفوا ان التعويل على اسرائيل في الحروب فاشل”.