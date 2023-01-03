الوعود بالرئاسة لأجل طويل: ظاهرة متكرّرة غير دستورية

باتت الوعود بـ”كرسيّ رئاسيّ” مُغلّف كهدية تستمرّ ستّة أعوام أو أكثر في #القصر الجمهوري، أشبه بظاهرة مستعادة كلّما “دقّ جرس” الاستحقاق. وأضيفت عروض الحجوزات الرئاسية المسبقة في مداولات بعض القوى السياسية على قائمة “جوائز الترضية” خلال الأعوام الماضية، بما يتجاوز الدور المناط بالمجلس النيابيّ، ولا يأخذ في الاعتبار معيار إعادة تكوين السلطة والمتغيرات الممكنة في الموازين على امتداد السنوات. ويتضح بحسب الاستطلاع التاريخي أنّ هذه العادة خيّمت على الحياة السياسية اللبنانية بدءاً من حقبة الوصاية السورية، عندما كان تعيين الرؤساء يحصل عن سابق تصوّر ومن دون إقامة اعتبار للبرلمان والنواب. وشهدت تلك المرحلة تكراراً لظاهرة التمديد الرئاسي التي لم يسبق أن عُرفت سوى مع ولاية الرئيس بشارة الخوري، الذي لم يستطع استكمال ولايته الممدّدة وسط الاعتصامات والاضرابات التي انتشرت في أرجاء البلاد. وإذ مُدّدت ولاية الرئيس الياس الهراوي ثلاث سنوات اضافية حتى 1998، كان معلوماً في وقت سابق أن رئيس الجمهورية المقبل سيكون قائد الجيش اميل لحود.









ولم يكن هناك مثال أوضح على تجاوز دور المجلس النيابي سوى التمديد للحود عام 2004 بقوّة الفرض لثلاث سنوات إضافية رغم غياب التحبيذ اللبناني والحاجة إلى تعديل المادة 49 من الدستور الذي حصل بعد تصويت 96 نائباً. وقد صوّت النواب برفع الأيدي وقتذاك، علماً أنّ انتخاب رئيس الجمهورية يحصل وفق الدستور بالاقتراع السرّي. وعارض 29 نائباً التعديل والتمديد بما شمل نواب المعارضة المسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي إضافة إلى نائبَين من كتلة “المستقبل”. وفي الإشارة إلى التأثير السلبي لتجاوز الإرادة اللبنانية والأصول الدستورية في الانتخابات الرئاسية، يُستذكر موقف النائب الراحل نسيب لحود آنذاك، في قوله إن “التعديل الذي ألغى الانتخابات الرئاسية هو بالدرجة الأولى قرار القيادة السورية اتخذته رغم علمها المسبق بمعارضة عدد كبير من اللبنانيين ومرجعياتهم وقياداتهم”. ولم تتغير أساليب إلغاء الدور الحقيقي للمجلس النيابي في الاستحقاقات المفصلية بعد عام 2005، رغم أنماط مختلفة اتّبعها محور “الممانعة” بدءاً من إفقاد نصاب الجلسات واختيار الفراغ الرئاسي وصولاً إلى فرض انتخاب مرشّح معين بالقوة رغم انعدام حيازته الأكثرية النيابية كما جرى في المرحلة الممتدة بين 2014 وأواخر 2016. ولا تزال بعض الوجوه الإعلامية والسياسية المحسوبة على “الممانعة” تُلوّح بالإشارة إلى “عروضات” رئاسية جديدة، كأن يكشف أحدها في تصريح حديث عن استعداد “حزب الله” تقديم عرض رئاسي على النائب جبران باسيل على طريقة ورقة موقّعة تضمن وصوله إلى سدّة الرئاسة بعد 6 سنوات إذا وافق على رئاسة الوزير السابق سليمان فرنجية راهناً. وتُظهر هذه الأجواء بغضّ النظر عن مدى واقعيتها وقدرتها التطبيقية، الاستمرار بمحاولة “الفرض الرئاسيّ” بمؤشر زمني يمتد على ولايتين رئاسيتين أقلّه مع اغفال المتغيرات البرلمانية الممكنة والمعطى الدستوري انتخابياً. وهنا، يستنكر خبراء دستوريون ظواهر “الاتفاقات الرئاسية المسبقة” في كونها لا تنطبق على الدستور.

ويقول الوزير السابق زياد بارود لـ”النهار” إن “استبدال الحالة الانتخابية بالتسويات الانتخابية مسألة غريبة وغير ديموقراطية ولا علاقة لها بتاريخ البلاد. وكان لبنان قبل التسعينات بمثابة بلد يُجري انتخابات بالمعنى الكامل للكلمة، حيث كان الفارق صوتاً واحداً بين الياس سركيس وسليمان فرنجية (الجدّ). ويشكّل ذلك لبننة للاستحقاق الرئاسي رغم التأثير الخارجي على الواقع اللبناني. ورغم أن التجاذبات قائمة دائماً حيث يعتبر لبنان على تماس مع قضايا عدّة إقليمية وسط اهتمام خارجي حاضر بالانتخابات اللبنانية، لكن الاستحقاق الرئاسي كان يتمتع بطابع لبناني واضح المعالم مع إجراء انتخابات وليس تسمية رئيس مسبقاً. وما يحصل راهناً أشبه بتسمية رئيس من القوى السياسية على خلفية مصالح خاصة لا خيارات شخصية للنواب”. ويلفت بارود إلى أنه “إذا كانت المصالح مشروعة في السياسة لكن الفارق كبير بين المصلحة السياسية وتعطيل الدور الأساسي للمجلس النيابي المتمثل بانتخاب رئيس، في وقت ليس مطلوباً من البرلمان الممتدة ولايته 4 سنوات أن يقرّر مصير البلاد مدة 12سنة. وتعتبر ولاية النواب المنتخبين محدودة إلا من المهام الواضحة دستورياً. وعند وضعهم خطة إنمائية مثلاً على مدى 10 سنوات، يحصل ذلك استناداً إلى قوانين المجلس النيابي ولأسباب موجبة. أما في العملية الانتخابية فيتوجب الاقتراع لبرنامج الشخص، إلا أن التسويات الانتخابية التي منها لأكثر من ستة أعوام فإنها مسألة غير ديموقراطية وتنمّ عن أزمة في النظام السياسي وبأن انتخاب الرئيس الذي يفترض حصوله داخل البرلمان بات يخيّط خارجياً ويرتديه البرلمان الذي يقوم بعمله ظاهرياً”.

ويتساءل بارود: “هذا النوع من الاتفاقات الرئاسية والظواهر غير المعلنة، ما الضمانة بتنفيذها؟ إنها كاللعب بالنار باعتبارها غير دستورية ولا ضمانات بها، والزمن يمكنه أن يأخذ اللبنانيين إلى محطات غير متوقعة بعد حصول الاتفاق الرئاسي. ولا يجوز في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية تحميل الاستحقاق زمنياً أكثر مما يحتمل”، مشيراً إلى أنه “قد يكون مفهومًا العملُ على التشاور السياسي بحدود معينة كمسألة ديموقراطية، لكنّ فرض ما لا يفرضه الدستور على البلاد مدى سنوات طويلة، يعتبر بالحدّ الأدنى مخالفة دستورية ومخالفة للوكالة الشعبية التي أعطاها مجلس النواب، بما يعني أخذ البلاد إلى أداء سياسي خطير يغلّب المصالح الذاتية للأشخاص أو القوى السياسية على مصلحة البلاد. ويرسم ذلك علامات استفهام حول النوايا خلف هذه التدابير”.