أم كلثوم تتفوق على مايكل جاكسون.. “كوكب الشرق” ضمن أفضل 200 مطرب في التاريخ

حلّت المطربة المصرية أم كلثوم، المشهورة بلقب “كوكب الشرق”، في المركز 61، ضمن قائمة أفضل 200 مطرب في التاريخ، وفق قائمة نشرتها مجلة “Rolling Stone“، الإثنين 2 يناير/كانون الثاني 2022، وتضمنت أهم الفنانين حول العالم.

حسب القائمة التي نشرتها المجلة الأمريكية، فإن أم كلثوم كانت الفنانة العربية الوحيدة في اللائحة، كما أنها تفوقت على مجموعة من كبار الفنانين في التاريخ مثل مايكل جاكسون وبيلي أيليش وريانا، كما تفوقت على إيمي واينهاوس، وبوب مارلي، وإلتون جون، وستيفي نيكس، وجورج مايكل.









بينما تمت الاختيارات من قبل نقاد الموسيقى بناءً على الأصالة والتأثير وعمق الأعمال المقدمة ومدى التنوع الموسيقي، حيث أوضحت معدّة المقال أن القائمة ليست عن أفضل الأصوات بل أفضل المطربين، وفق ما ذكرته المجلة الأمريكية.

فيما كتب الناقد ويل هيرميس عن صوت كوكب الشرق: “أم كلثوم لا يوجد مثيل لها في الغرب، فهي قد مثلت روح العالم العربي لمدة عقود، ولا تزال تمثلها حتى الآن إلى حد ما”.

أضاف: “لديها صوت رنان فعال ينقل نطاقاً عاطفياً خاطفاً للأنفاس في أغانيها المعقدة التي تستمر بسهولة لمدة ساعة، بينما جمعت حشوداً من الجماهير وكأنها واعظ حماسي”.

كما أشار إلى “نزول الملايين في شوارع القاهرة حداداً على موتها عام 1975، وبينما تأثيرها على المطربين العرب لا يحصى فقد تجاوز العالم العربي أيضاً”.

بينما وصفها المغني الأمريكي بوب ديلان بالعظيمة، واستعانت بيونسيه بأغنية “إنت عمري” في فقرة الرقص الخاصة بها في حفلاتها بعام 2016.

قال المغني البريطاني روبرت بلانت: “عندما سمعت أم كلثوم لأول مرة وهي تنزل على السلم الموسيقي وتنتهي بنغمة جميلة، لم أستطع حتى أن أتصور الغناء.. كان أمراً صعباً جداً، وكأن شخصاً ما قد وضع ثقباً في جدار فهمي للغناء”.