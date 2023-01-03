لوكا مودريتش يرفض عرضا ماليا ضخما من السعودية

رفض لوكا مودريتش، لاعب كرة قدم الكرواتي الذي يلعب في مركز الوسط مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني، عروضا كبيرة من الدوري الأميركي لكرة القدم والسعودية، في وقت ينتظر فيه عقدا جديدا مع ريال مدريد، حسب ما أورد موقع “غول” الرياضي.

ويبلغ مودريتش 37 عاما الآن، ويعمل ضمن عقد مدته 12 شهرا في سانتياغو برنابيو. ويأمل بالحصول على عرض قصير الأجل يسمح له قضاء موسمه الثاني عشر في العاصمة الإسبانية.









وجذب مودريتش اهتمام الدوري الأميركي لكرة القدم، في وقت يقال إن نادي النصر السعودي، بعد أن عقد صفقة مذهلة مع كريستيانو رونالدو، يسعى لإضافة سيرجيو راموس ومودريتش إلى صفوفه، حسب “غول”.

ورفض مودريتش العروض الكبيرة من الولايات المتحدة الأميركية والسعودية بهدف البقاء في العاصمة الإسبانية بعد نهاية الموسم.

وأوضح مودريتش أنه ليس في عجلة من أمره للدخول في تحد جديد، بعد أن أظهر في مونديال 2022 بقطر أنه لا يزال بإمكانه المنافسة على أعلى مستوى، ومن المتوقع أن يظل مع ريال مدريد لمدة عام على الأقل.

ويذكر أن المنتخب الكرواتي حاز على المركز الثالث في نهائيات كأس العالم في المواجهة التي جمعته مع المغرب، بملعب خليفة الدولي في قطر، في إطار كأس العالم 2022، وهو المنتخب الذي يشارك فيه مودريتش.

وفي كأس العالم روسيا 2018، حصل لوكا مودريتش على الكرة الذهبية. وكان الكرواتي حاسما لمنتخب بلاده في رحلته إلى النهائي حينها.

ومن جهة ثانية، نجح نادي النصر السعودي بضم رونالدو إلى صفوفه. وقال النادي في تغريدة على توتير: “نجد العُظمى تستقبل معشوق الجماهير حول العالم، لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو يصل الرياض”.

وأعلن النصر، متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أنه سيقيم حفلا “لاستقبال اللاعب الأعظم عالميا” كريستيانو رونالدو الثلاثاء.

ونشر النصر في حسابه على تويتر صورة للاعبه البرتغالي الجديد وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين “الحدث المنتظر. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميا”.