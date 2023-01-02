بعد صفقة رونالدو التاريخية… الدوري السعودي يستهدف «8 نجوم كبار بينهم ميسي ولوكا»

ليس غريباً أن تتوجه بوصلة أنظار جماهير وعشاق كرة القدم حول العالم صوب السعودية، وتحديداً نادي النصر بعدما أعلن أصفر العاصمة تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق والمتوج بجائزة أفضل لاعب بالعالم خمس مرات.

صفقة غيرت مفاهيم كثيرة، ساعات قليلة حتى تضاعف أعداد متابعي نادي النصر في منصة «إنستغرام» ليظهر في خانة الملايين التي تستمر بازدياد كل ثانية، لا عجب فنجم ريال مدريد السابق يتجاوز عدد متابعيه 500 مليون متابع ليحظى النادي السعودي بمتابعة من 800 ألف متابع إلى أكثر من 4.3 مليون متابع حتى الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية.









وحظيت صورة رونالدو التي نشرها في حسابه في «إنستغرام» وشارك فيها ناديه الجديد النصر على إعجاب بـ27 مليون حتى مغرب أمس لتكون ضمن أكثر 6 نالت إعجابات في تاريخ «إنستغرام»، حيث تتصدر القائمة صورة ميسي بكأس العالم التي نالت 57 مليون إعجاب من المتابعين.

قفزة هائلة في عالم صفقات الأندية السعودية، ارتفع الطموح والرتم في هذا المجال منذ 2018 ولكن التعاقد الأصفر مع رونالدو قائد منتخب البرتغال كان شيئاً مختلفاً تماماً، وسيجلب معه العديد من الفوائد التسويقية.

وحقق نادي النصر تقدماً لافتاً بحسب أرقام «ترانسفير ماركت»، حيث جاء ضمن أفضل 120 نادياً عالمياً كقيمة سوقية 79.10 مليون دولار، حيث حل الأول على صعيد أندية آسيا وأفريقيا وازداد النصر ابتعاداً في الدوري السعودي عن نظيره الهلال الذي سجل قيمة بـ49 مليون دولار.

وتبلغ القيمة السوقية لنجم النصر الجديد في الوقت الراهن نحو 20 مليون يورو، مما يجعله اللاعب الأكثر قيمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث إن البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق هو الأعلى قيمة سوقية في الوقت الراهن بنحو 14 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، لذلك سيكون كريستيانو هو صاحب اللقب الجديد سواء داخل فريقه النصر أو خلال الدوري السعودي للمحترفين بالكامل، لترتفع قيمة نادي النصر من نحو 59 مليون يورو حالياً إلى 79 مليوناً بعد التوقيع مع «الدون» البرتغالي.

وحتى على مستوى تسويق وبيع قمصان الفريق، يملك رونالدو تأثيراً كبيراً في هذا المجال، حيث ساهم في رفع معدل بيع قمصان فريق يوفنتوس الإيطالي بعد انتقاله إلى صفوفه في صيف 2018. وأكدت لغة الأرقام حينها أن لعب قدوم نجم الكرة البرتغالية والعالمية، كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس دوراً محورياً في نجاح النادي الإيطالي على المستوى الترويجي، حين باع النادي نحو مليون و315 ألف قميص خلال عام واحد فقط من 2018 وحتى 2019.

ومن المتوقع أن يسهم انتقال رونالدو إلى النصر في زيادة العقود التجارية والمالية للنادي، حيث ستجذب هذه الصفقة كبرى الشركات الاقتصادية والتسويقية من أجل الإعلان عبر قميص النصر وملعبه، كما فعل سابقاً عدد كبير من المعلنين عند عودة كريستيانو إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2021. لتؤكد بعدها الصحف الإنجليزية أن قميص رونالدو مع اليونايتد هو الأسرع مبيعاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما سيسعى النصر لتحقيقه في الملاعب السعودية مع القميص رقم 7 لنجمه الجديد.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن البرتغالي رونالدو شاهد مع فريق عمله التدريبي آخر مباراتين لفريقه النصر مع العدالة في كأس الملك ومع الهلال في ديربي العاصمة الذي أقيم ضمن منافسات الدوري وعبر النجم البرتغالي عن سعادته لشغف اللاعبين وقوتهم وأدائهم وأنه يترقب للانضمام إليهم.

وتشير المعلومات إلى أن رونالدو سيكون في العاصمة الرياض بعد منتصف الأسبوع الحالي، فيما قد لا يشارك في مباراة الطائي الخميس المقبل، لكنه قد يحضرها في الملعب وبحسب التوقعات فإن مباراة الشباب المقبلة المقررة في 14 من شهر يناير (كانون الثاني) ستكون الأولى للنجم البرتغالي مع فريقه النصر.

وتترقب الأندية السعودية الأخرى المزيد من التعاقدات مع نخبة من النجوم، وذلك بحسب تغريدة للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي حيث قال: «سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً»، وتبدو هذه الكلمات بمثابة إعلان رسمي لمرحلة قادمة ستكون مختلفة للأسماء التي تحضر لدوري روشن السعودي، الدوري الذي يُطمح أن يكون ضمن قائمة العشرة الأفضل بالعالم.

وتبدو هناك أسماء ربما تكون لها صولات وجولات في الدوري السعودي، خاصة تلك التي تقترب من انتهاء عقودها مع أنديتها الكبرى في أوروبا أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والكرواتي لوكا مودريتش والبلجيكي هازارد ودي بروين والإسباني سيرجيو راموس ومواطنه بوسكيتس والأرجنتيني دي ماريا والفرنسي غريزمان، حيث تنتهي عقودهم في الصيف المقبل باستثناء هازارد الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2024 المقبل.

وعن الصفقة، كتب وزير الرياضة السعودي في حسابه بـ«تويتر» قائلاً: «واحد من أعظم الأوقات تم تأكيدها لبدء رحلته الجديدة في المملكة العربية السعودية. كريستيانو رونالدو أهلاً بك في منزلك الجديد، مرحباً بك في الدوري السعودي، أتمنى لك ولأسرتك تجربة رائعة في المملكة»، مضيفاً: «سعيد بوجود أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً».

وكان رونالدو أوضح بعد التوقيع لنادي النصر: «إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم معاً بمساعدة الفريق لتحقيق مزيد من النجاحات». وتصدر خبر إتمام النصر صفقته مع اللاعب الكبير قائمة منصات التواصل الاجتماعي، وكان حديث الصحف حول العالم التي سلطت الضوء عن الصفقة وغاصت في تفاصيلها ولم يكن مجرد تناول عابر.

«مغامرة عربية» بعنوانها الأبرز كتبت صحيفة ذا صن البريطانية أن رونالدو بات الرياضي الأعلى أجراً على الإطلاق، وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيواصل ارتباطه بالسعودية بعد نهاية عقده كلاعب مع النصر، وذلك للتسويق لملف استضافة مونديال 2030.

وكتبت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن تفاصيل كثيرة من المفاوضات، إذ قالت: «40 يوماً كانت هي مدة المفاوضات بين نجم مانشستر يونايتد السابق، يظهر رونالدو تجاهل أي شيء، لكنه كان يعلم بكافة التفاصيل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».

وأوضحت ماركا أن رونالدو بعد مقابلته مع مورغان التي أعقبها فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي كان يدرك أن مستقبله في السعودية منذ بدء المفاوضات معه، لكنه «بحسب الصحيفة» كان ينتظر مكالمة لم تأته.

وعن تفاصيل هذه المكالمة المرتقبة، قالت ماركا: «بعد الخروج من المونديال، طلب رونالدو الإذن من إدارة ريال مدريد بالتدرب على ملعب النادي، وكان بحسب (الماركا) يترقب تواصل معه من إدارة النادي الملكي للعودة مجدداً لصفوفه ولكن رونالدو أدرك بعد ذلك أن لا شيء سيحدث».

وأشارت صحيفة أبولا البرتغالية إلى أن حلم رونالدو باللعب في أوروبا بدأ يتلاشى بعد المونديال، وكان عرض النصر مغرياً لا يمكن رفضه، وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيواصل عمله هناك بعد ترك كرة القدم للترويج للملف المتوقع لاستضافة السعودية للمونديال.

أما «ريكورد» البرتغالية ذائعة الصيت، فقد أوضحت أن رونالدو سيحصل على مبلغ يقترب من 500 مليون يورو في حالة وفائه، وفصلت الصحيفة عقد رونالدو مع النصر، بحيث سيحصل على 100 مليون يورو بعد التوقيع وذلك مكافأة التوقيع بالإضافة إلى 200 مليون يورو عن كل موسم.

أما «ديلي ميل» البريطانية، فقد قالت إن اللاعب الذي ترك خلفه أرقاماً قياسية في منافسات النخبة في كرة القدم الأوروبية أدرك أنه لا مكان له في الأندية التي ستشارك في أبطال أوروبا، لذلك أدرك أن مستقبله يكمن في النصر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وكيل أعماله الشهير خورخي مينديز لم يلعب درواً في الصفقة، بل لعب صديقه المقرب ريكاردو ريجوف دوراً رئيسياً في الصفقة التي مرت بفصول كثيرة قبل إتمامها.

وأوضحت «ديلي ميل» أن رونالدو الذي قضى أيامه الأخيرة قبل التوقيع مع النصر يتدرب في مقر ريال مدريد ليصبح في جاهزية كاملة كان على علم بالمفاوضات مع النصر منذ وجوده في نهائيات كأس العالم، إلا أنه بحسب الصحيفة كان ينظر في عروض أخرى.

ويترقب جمهور النصر وصول أسطورة البرتغال واللاعب الذي تسيد المشهد بجوار ليونيل ميسي خلال العقدين الماضيين، حيث سيتم تقديمه بحفل كبير في ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود.

وسيكون رونالدو حاضراً في الاستحقاقات القادمة للنصر يأتي أبرزها بطولة كأس السوبر السعودي، التي ستقام أواخر يناير الحالي وسيلاقي فيها النصر نظيره الاتحاد بحسب القرعة التي أجريت للبطولة.

ومن المرتقب أن يعود رونالدو لمواجهة ميسي نجم الأرجنتين هُنا في العاصمة الرياض، وذلك عندما يحضر الأخير برفقة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مباراة الأبطال التي ستجمع نجوم النصر والهلال بمواجهة باريس، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ولد رونالدو في الخامس من فبراير (شباط) 1985 في فونشال بماديرا، لعب كرة القدم وهو شاب في ناسيونال قبل أن ينضم إلى سبورتنغ لشبونة في 2002. في أغسطس (آب) 2003 تعاقد معه أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد وعمره 18 عاماً مقابل 12.24 مليون جنيه أسترليني

في 2007 – 2008 توج مانشستر يونايتد بثنائية الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في موسم 2007 – 2008، وأنهى رونالدو الموسم في صدارة هدافي أوروبا بتسجيله 42 هدفاً توج عام 2008 بفوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، سجل رونالدو خلال مسيرته مع يونايتد 118 هدفاً في 291 مباراة.

وفي صيف 2009 بات رونالدو أغلى لاعب في العالم بعدما انضم إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 80 مليون جنيه أسترليني، وحقق العديد من الألقاب، وأنهى مسيرته مع النادي الملكي بتسجيله 451 هدفاً، ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

فاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في أعوام 2013 و2014 و2016 و2017.

انضم إلى يوفنتوس في 2018 مقابل نحو 100 مليون يورو، وهو أعلى مبلغ على الإطلاق للاعب تجاوز عمره 30 عاماً، وخلال مسيرته مع يوفنتوس سجل 101 هدف في 134 مباراة في جميع المسابقات.

عاد إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2021 مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى ثمانية ملايين وفقاً لأدائه.

ومع منتخب بلاده خاض رونالدو أول مباراة دولية له أمام كازاخستان في أغسطس 2003 وشارك في خمس نهائيات كأس العالم، وفي مونديال قطر الأخير بات أول لاعب يسجل في خمس بطولات لكأس العالم بعدما أحرز ركلة جزاء أمام غانا في المجموعة الثامنة في قطر 2022.

وتنطلق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية بدءاً من عام 2023. يوم 1 يناير وتستمر حتى يوم 28 يناير، حيث تعاني معظم الأندية الكبيرة في الدوري السعودي للمحترفين من مشاكل احترافية تمنعها من التسجيل أو تجبرها على الانتظار للصيف، فيما يتفوق نادي النصر على منافسيه في قدرته على تسجيل لاعبين جديد في يناير، مع امتلاكه القوة الشرائية والمالية التي تؤهله لحسم أكثر من صفقة محلية وأجنبية خلال الميركاتو.

وأثبت النادي النصراوي سريعاً جاهزيته، حيث إن تعاقده مع كريستيانو رونالدو يمثل نقلة نوعية للفريق وللدوري السعودي للمحترفين بالكامل، ليس فقط على الصعيد الفني، ولكن أيضاً على المستويات الاقتصادية والتسويقية والمالية كافة.

ويمتلك النجم البرتغالي أكبر عدد من المتابعين والمحبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بين جميع لاعبي كرة القدم، بإجمالي متابعين يتعدى 800 مليون متابع ويقترب من حاجز المليار، سواء عبر «إنستغرام» أو «تويتر» أو «فيسبوك».

ومع قدوم رونالدو إلى دوري المحترفين السعودي عبر بوابة النصر، سيزيد عدد متابعي فريق النصر وعدد مشاهدي بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة، نظراً لما يتمتع به كريستيانو من شعبية عملاقة في جميع أنحاء العالم أجمع. كذلك سيسهم ذلك في توسيع القاعدة الجماهيرية للفريق العاصمي، كما فعل رونالدو من قبل عند انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني ثم يوفنتوس الإيطالي، قبل عودته إلى مانشستر يونايتد، ومنه إلى فريق النصر.