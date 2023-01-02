رصاص «طائش» أصاب طائرتين وهاتف مسافر في مطار الحريري!

أصيبت طائرتان تابعتان لطيران الشرق الاوسط برصاص طائش مساء أمس السبت عند منتصف الليل.

وأفادت المعلومات، أن الطائرتين T7-ME9 و T7-ME2 تم سحبهما الى حظيرة الطائرات لاصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص.









ويذكر، أن حادثة مماثلة حصلت منذ اسابيع، حيث اصيب طائرة تابعة لطيران الشرق الاوسط كانت قادمة من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار دون تسجيل اصابات.

كما نجا مسافر قادم من الخارج من رصاصة طائشة استقرت في هاتفه الخلوي أثناء تحدثه به، فيما كان يجر عربة أمتعته في باحة المطار.

لفت رئيس مجلس إدارة “الميدل إيست” محمد الحوت، إلى أن “مسألة الرصاص الطائش تحتاج إلى معالجة جذرية وتطبيق القانون على مطلقي النار”.

وأضاف لـ”الجديد”‏: “بالنسبة لقضية الحمام والطيور المحيطة بالمطار والتي تشكل خطراً على الملاحة نحن بانتظار أن يحرك وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الملف”، مشيراً إلى أن “الحل إما عبر القوى الأمنية أو بأن يسمح لنا بجلب صيادين”.​