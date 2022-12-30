كريستيانو رونالدو يوقع رسمياً لنادي النصر السعودي!

أكدت مصادر إعلامية تعاقد نادي النصر السعودي رسمياً مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقال موقع قناة العربية إن مصادر خاصة به أكدت توقيع الدون رونالدو على عقد رسمي مع نادي النصر، يمتد لموسمين يبدآن من الأول من يناير/كانون الثاني 2023.









في حين قالت جريدة “الرياضية” السعودية إنّ عقد المهاجم البرتغالي مع النادي الذي يلقبه مشجعوه بـ”العالمي” يمتد لموسمين ونصف الموسم.

في حين لم تؤكد حسابات نادي النصر السعودي أو اللاعب البرتغالي بمواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، خبر توقيع العقد، أو قيمته، أو مدته.

وكانت صحيفة Marca الإسبانية أكدت في وقت سابق، انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي لمدة 7 أعوام، عامين ونصف منها للعب مع النادي، وبقية العقد من أجل العمل سفيراً لملف استضافة كأس العالم 2030 التي تسعى المملكة العربية السعودية لاستضافتها، في ملف مشترك مع مصر واليونان.

وأضافت الصحيفة أنَّ صاروخ ماديرا سيحصل على مبلغ 200 مليون يورو عن كل موسم، بما مجموعه 500 مليون يورو عن الفترة كلها، إضافة إلى الحوافز التي سيحصل عليها من الإعلانات؛ مما سيجعله، وفقاً للصحيفة الإسبانية، الرياضيَّ الأعلى أجراً في العالم.

وأنهى كريستيانو رونالدو علاقته بمانشستر يونايتد قبل يومين فقط من بدء مشاركته في مونديال قطر، وذلك عقب إجرائه حواراً تلفزيونياً مع الصحفي بيرس مورغان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.