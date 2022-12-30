لجنة بالنواب الأمريكي تنشر سجلات ترامب الضريبية عن 6 سنوات

نشرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب والتي تغطي 6 سنوات اعتبارا من 2015.

وبعد معركة قضائية طويلة، نشرت لجنة السبل والموارد التي يديرها الديمقراطيون في مجلس النواب، تقريرا بآلاف الصفحات للشعب الأمريكي.









وبلغ الدخل المعدل لترامب 53.2 مليون دولار خلال عامي 2015 و2020، فيما يساوي إجمالي التزاماته الضريبية الفيدرالية 4.4 ملايين دولار، وفق تقرير نشرته لجنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، قبل الإفراج عن الإقرارات الضريبية للرئيس السابق.

وأظهر التقرير أن “الرئيس السابق ادعى خسائر تجارية كبيرة ودفع القليل من ضريبة الدخل”.

كما اتهمت اللجنة في تقريرها مصلحة الضرائب بالفشل في تدقيق الإقرارات الضريبية لترامب.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صوتت لجنة برلمانية لمصلحة نشر الإقرارات الضريبية السنوية لترامب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020، بحسب موقع “الحرة” الأمريكي.

ومنذ 3 سنوات تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة لترامب، إلا أن الأخير رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتهت المعركة القضائية التي خاضها ترامب وصولا إلى المحكمة العليا، حين أيدت الأخيرة موقف اللجنة النيابية.

ورد ترامب فورا على نشر إقراراته الضريبية، قائلا: “كان ينبغي للديمقراطيين ألا يفعلوا ذلك أبداً، وكان يجب ألا توافق عليه المحكمة العليا أبدا، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات مروعة لكثير من الناس”.