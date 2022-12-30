شيرين عبدالوهاب تزور فضل شاكر… واستعادة لديو “العام الجديد”

حصل اللقاء الذي طالما تمنّت الفنانة شيرين عبدالوهاب أن يحصل، إذ التقت زميلها وفنانها المفضل #فضل شاكر، في حضور زوجها الفنان حسام حبيب ومتعهد الحفلات يوسف حرب والشاعر أحمد ماضي.

ووثق شاكر هذه اللحظة التي تعني له الكثير، عبر مع فيديو نشره في حسابه عبر “إنستغرام” أرفقه بتعليق: “شو اشتقت لهيدي الجمعة الحلوة بعد سنين طويلة، وشو اشتقتلكن”.









واستعاد شاكر وعبدالوهاب كليب الديو الاشهر “العام الجديد”، لتعلّق شيرين في شكل مازح عليه:”لقد كان خجولاً عندما كنا نصور”.

وبدا على شيرين التفاعل والانسجام بعدما قدم شاكر مختارات بصوته، وأدت معه اغنية “يللي بقلبك أسراري”.

يذكر ان شيرين وصلت أخيراً إلى لبنان، حيث انتشرت فيديوات عدة لها وهي تستمتع فيها بأجواء السهر في عدد من المطاعم اللبنانية. كما لم تبخل على جمهورها بإهدائه اغنيات بصوتها خلال الامسيات التي حضرتها، بما فيها أدائها أغنية “بحبك يا لبنان”