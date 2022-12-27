جديد الخلاف بين “الجديد” وحزب الله..مولوتوف على مبنى القناة؟

يستمر الخلاف بين قناة “الجديد” وجمهور حزب الله وأمل بالتصاعد، وانتشرت اليوم أخبار عن رمي قنبلة مولوتوف على مبنى القناة، حيث تتعرض “الجديد” منذ أيام لحملة تهديد على خلفية الفيديو الساخر من برنامج “فشة خلق” استخدمت فيه الممثلة جوانا كركي (بتول) عبارة “فاتوا فينا الانكليز والطليان” ما اعتبر إساءة لأهل الجنوب على أن المقصود من العبارة هو بيع النفس لجنود غرباء.

بالفيديو والصور – إلقاء قنبلة مولوتوف على مبنى "#الجديد" والقوى الأمنية باشرت تحقيقاتهاhttps://t.co/SkoelbHxJ4





— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 27, 2022

يأتي إلقاء قنبلة المولوتوف على مبنى القناة بعد تهديد مبطّن من نجل الأمين العام لحزب الله، جواد نصرالله، الذي قال في تغريدة بأن مزحنا (حزب الله) ثقيل، رداً على من برر تصرف الجديد بأنه مجرد مزاح لا أكثر. وبعد رد مريم البسام على نصرالله ورفض كركي للاعتذار عما بدر منها، يبدو أن الأمور بين الطرفين آخذة في التصاعد، ولا شك أن إلقاء القنبلة اليوم هو بمثابة تحذير من أن مزاح حزب الله الثقيل قد يطاول القناة.

المشكل انو نحن مزحنا تقيل اذا صارت مزحة القصة.#الموظفة_السميكة — جواد نصرالله || Jawad Nasrallah (@_mjn__) December 24, 2022

على هامش التهديدات وإلقاء القنبلة صباح اليوم، انتشرت في بعض القرى في الجنوب، لافتات تهاجم كركي وقناة الجديد، وتدعو كالعادة لإغلاق ما يطلق عليه جمهور حزب الله اسم “دكانة الجديد”، كذلك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة موقعة من آل كركي، تبرؤوا من خلالها، هم وأهالي جباع وعين بوسوار قاطبة، من أفعال المسماة جوانا زهير كركي المشينة بحسب تعبيرهم.