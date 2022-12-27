“المركزي” يرفع دولار “صيرفة” إلى ٣٨ ألفاً التفافاً على السوق الموازية

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: “ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام ٢٠٠٠ ل.ل في السوق الموازية، ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود.

هذا الارتفاع سبّب تضخماً في الأسواق مما أضرّ بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار.

بناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف تقرّر ما يلي:









– أولآ: رفع سعر sayrafa ليصل إلى ٣٨٠٠٠ ل.ل.

– ثانيًا: يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ٣٨٠٠٠ل.ل ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.

وذلك حتى إشعار آخر”.