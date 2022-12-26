مصر: هيئة صحية تقترح تناول أرجل الدجاج وتثير موجة من السخرية

أثار المعهد القومي للتغذية في مصر الجدل مؤخرًا بسبب منشور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”.

وشارك المتعهد السبت منشورًا يتمحور حول البدائل الغذائية الغنية بالبروتين، والصديقة للميزانيّة في الوقت ذاته، حيث تضمنت القائمة مختلف الوجبات، مثل الكشري، وحساء العدس، ولكن شدّت أرجل الدجاج بالتحديد انتباه مستخدمي الإنترنت، حيث أوضح المنشور أنهاغنية بالبروتين، و”غير مُكلفة”، وتحتوي على كمية معتدلة من السعرات الحرارية، وذلك قبل تقديم الفوائد التي يقدمها للجسم.









وتم تداول المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثيرا موجة من السخرية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بـ 14.5% مقابل الدولار في أكتوبر/تشرين الأول، مع ارتفاع أسعار الخضروات، ومنتجات الألبان، والخبز بشكلٍ كبير.

كما وضعت بعض العائلات قيودًا على وجباتها، بينما يكافح آخرون للعثور على المنتجات المستوردة بمجرد توفرها في المتاجر المحلية.