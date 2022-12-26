بوتين يؤكد استعداده للتفاوض على «حلول مقبولة»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني، وتعهد تدمير أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» التي تخطط واشنطن لتسليمها إلى كييف، واتهم من جهة أخرى الغرب بمحاولة تقسيم روسيا.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة «روسيا 1» الرسمية بثت أمس الأحد: «نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه». وأوضح بوتين أن بلاده تسير في «الاتجاه الصحيح» في أوكرانيا نظراً لأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول تقسيم روسيا. وتابع قائلاً «إننا ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا، وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا».









ولدى سؤاله عن خطط الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بنظام «باتريوت»، قال بوتين إنه متأكد «100 في المائة» من أن الجيش الروسي «سيدمر» هذه الصواريخ.

ميدانياً، طالت سلسلة من الضربات الروسية السبت وسط مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، التي جرى تحريرها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد ثمانية أشهر على احتلالها من قوات موسكو. وطال القصف السوق المركزية والشوارع المجاورة، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 55 آخرين. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القصف بـ«العمل الإرهابي».

واللافت أن القصف جاء عشية عيد الميلاد الذي احتفل به الأوكرانيون وللمرة الأولى أمس بدلاً من السابع من يناير (كانون الثاني) الذي تعتمده الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، في رسالة سياسية أخرى إلى روسيا تثبت الانفصال حتى بالمعطى الديني.