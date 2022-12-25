“تعديل” قانون “حظر التمييز” يثير ضجة في إسرائيل.. مخاوف من الفصل بين الجنسين في الأعمال التجارية والمعتقدات

أثار الكشف عن تعديلات سيتم إدخالها على قانون إسرائيلي يحظر التمييز ضمن الاتفاقات الائتلافية بين رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، وحلفائه في أحزاب اليمين، ضجة واسعة بين الأوساط السياسية.

وينص قانون “حظر التمييز في المنتجات والخدمات” على أنه يُحظر التمييز في تقديم خدمة عامة أو في تشغيل مكان عام، من بين أمور أخرى، بسبب الجنس.









لكن في الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين “الليكود” بقيادة نتنياهو و”يهدوت هتوراه” (يهودية التوراة)، تقرر أن المتاجر الخاصة يمكن أن ترفض تقديم خدمة أو بيع منتج بسبب معتقدات البائع الدينية، ما دامت الخدمة أو المنتج “ليس فريداً، ويمكن الحصول على بديل له في الجوار بسعر مماثل”، بحسب صحيفة “هآرتس” العبرية.

الفصل بين الجنسين

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قالت، الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول 2022: “يثير هذا مخاوف بشأن الفصل بين الجنسين في الأعمال التجارية أو رفض تقديم الخدمات لأعضاء مجتمع المثليين”.

وأضافت الصحيفة أن تصريحات النائبة في الكنيست (البرلمان) أوريت ستروك (حزب “الصهيونية الدينية”) في مقابلة مع قناة “كان” الرسمية تعزز هذا الاتجاه.

وقالت ستروك: “ما دام هناك عدد كافٍ من الأطباء الآخرين الذين يمكنهم تقديم الخدمة، يجب ألا يُجبر الطبيب على تقديم علاج يتعارض مع موقفه الديني”.

وأضافت النائبة، التي يُفترض أن تتولى منصباً وزارياً في حكومة نتنياهو، أنه لا يمكن للدولة أن تعتبر “الهالاخا” (الشريعة اليهودية) تمييزاً.

النائبة أشارت إلى أنها تسعى إلى “خلق وضع لا يتم فيه إذلال الهالاخا والمعتقد الديني أمام القانون”، مضيفة بالقول “هناك بعض الإجراءات المحظورة، في رأيي، وليس بالضرورة فيما يتعلق بمجتمع المثليين، ولكن أيضاً فيما يتعلق بشجرة التنوب، وعيد الميلاد، وما شابه ذلك”.

وأوضحت أن التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون، ستسمح أيضاً بإقامة فعاليات مع الفصل بين الرجال والنساء.

مثلت تصريحات “ستروك” إحراجاً لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، الذي قال إنها “غير مقبولة بالنسبة لي ولأعضاء الليكود”.

نتنياهو يعلق

وفي تغريدة بحسابه على تويتر، قال نتنياهو: “اتفاقيات الائتلاف لا تسمح بالتمييز ضد المثليين أو حقوقهم في تلقي الخدمات كمواطنين في إسرائيل”.

من جانبه، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، على تصريحات ستروك في تغريدة قال فيها “نتنياهو ضعيف، ويقودنا إلى دولة شريعة مظلمة. إنه لا يدين حتى هذه الأقوال المظلمة؛ لأنه غير قادر”.

وكان نتنياهو استكمل مساء الأربعاء، وفق ما أعلن، تشكيل حكومته التي سيعرضها على الكنيست لنيل الثقة الأسبوع القادم، وتضم أحزاباً من أقصى اليمين.