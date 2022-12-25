مشهد تمثيلي ساخر على “الجديد” يثير غضباً لدى أبناء الجنوب.. ونجل نصر الله في قلب السجال- (فيديوهات وتغريدات)

تسبّب مقطع تمثيلي ساخر ضمن برنامج “فشة خلق” على قناة “الجديد” بحملة شرسة على القناة وعلى معدّته الإعلامية داليا أحمد والممثلة جوانا كركي بدور “بتول”، التي قالت، وفي إطار حديثها عن علاقة أهالي الجنوب بقوات “اليونفيل”، على خلفية مقتل الجندي الأيرلندي: “إجوا لعنّا عالجنوب، جوّزناهم من بناتنا، وأخدنا من بناتهم، وإسّى الواحد يحكي تلاتة ارباع أهالي الجنوب عيونن خضر وزرق وشعرهم أشقر، منّك عارفة الطليان فاتوا علينا والإنكليز فاتوا فينا ليش تالواحد يحكي”.

غير أن الحلقة، التي بُثّت مساء الأربعاء، تفاعلت، في الساعات القليلة الماضية، بعد قيام أحدهم باجتزاء الجملة الأولى والإبقاء على ما تبقّى، ما أثار غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً من أبناء الطائفة الشيعية الذين اعتبروا “السكتش” مهيناً بحق أمهات وأخوات الجنوب، وكانت لهم تعليقات قاسية ومسيئة بحق القناة ومعدّة البرنامج والممثلة.









وفي تغريدة لنجل أمين عام “حزب الله” جواد حسن نصر الله، في تعليق على المشهد الذي اعتبره البعض “مزحة”، كتب: “المشكل إنو نحن مزحنا تقيل، إذا صارت مزحة القصة”، وختم بهاشتاغ: “الموظفة السميكة”.

ودخلت مديرة الأخبار مريم البسام على الخط، رداً على التعليقات المسيئة، وغرّدت: “معظم اللي عم يعترضوا على بتول بـ “فشة خلق” عم بيكبوا بذات الوقت حرام وقواص أخلاقي ما إلو دين. عم تشكي من بتول! ليش تتفوّق عليها؟”.

ولم توفّر البسام نجلَ نصر الله من الرد، فكتبت: “متفقين معك إنو المزحة تقيلة، بس إنت يا مواطن يللي عم تحكي جد مش مزح! شو وضعك لمّن تتهم وتفتن بدل ما تكون محضر خير؟”، وأضافت: “كل عمره السيّد.. سيد بالميدان والكلام والموقف والتحدي الحق… بس الله ما أعطاه ورثة، لا بل ابتلاه يا جواد”.

كل عمره السيد .. سيد

بالميدان والكلام والموقف والتحدي الحق ..

بس الله ما اعطاه ورثة ،

لا بل ابتلاه يا جواد . https://t.co/r8ZHnrqpXq — مريم البسام (@MariamAlbassam) December 24, 2022

كما تساجلت البسام مع الشيخ شفيق جرادي حول تغريدة، ونشرت فيديو للمرجع السيد محمد حسين فضل الله يعتبر فيه “أن الاخلاق هي وحي من الله وعمق في الإنسانية”، رداً على كل “من تفوّه بالسوء والفتن وأجّج وحاضر بأخلاق لم يطبّقها”.

وفي وقت لاحق، أطلّت الممثلة جوانا كركي عبر أخبار “الجديد” وأوضحت أن المشهد تمّ اجتزاؤه، وأنها تتقمّص شخصيات عديدة، ولا تقبل المزايدة عليها كفتاة شيعية، فيما أكدت القناة على “دور المرأة الجنوبية ونضالاتها وعدم وجود أي نية بالإساءة”.

وعلّق “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” على ما حصل ببيان جاء فيه: “في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، وانقطاع الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، ولمواكبة الأعياد والأيام الفضيلة، حدث التباس إعلامي، فيه خدش لحياء المرأة والأمومة الجنوبية من جانب امرأة جنوبية من أهل البيت كما يقال. أورث هذا الأمر فوضى وردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت ذلك إساءة للمرأة الجنوبية، أدت إلى توتير الأجواء، وهذا ليس في صالح الوطن ولا اللبنانيين”.

وقد أجرى المجلس الوطني للاعلام “اتصالات بمختلف الأطراف، ولمَسَ تفهماً من قناة “الجديد”، واستجابة لمقام المرأة الجنوبية وخصوصيتها، كامرأة ساهمت في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي”، كما ورد في البيان الذي توجّه “لكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، للتحلّي بالوعي المجتمعي، الذي يجعلنا قادرين على وأد الفتنة وإنهاء النزاعات وإطفاء الحرائق، بما يحقق الأمن والأمان لكل اللبنانيين”.

أما نائب “حزب الله” إبراهيم الموسوي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، فوصف إسكتش الجديد بـ “المهين بحق أمهاتنا وأخواتنا في الجنوب وكل لبنان”، وقال: “بدل أن تبادر القناة المذكورة والقيّمون عليها إلى احتواء الموقف والمبادرة إلى الاعتراف بالخطأ، بل بالخطيئة الجسيمة التي أقدمت عليها، والاعتذار الصريح العلني والواضح من فعلتها الآثمة، فإنها انخرطت في السجال، مراكمةً المزيد من الشحن السلبي والتطاول المستمر، والذي أصاب مرة أخرى مقدساً آخر هو آيات القرآن الكريم، على طريقة بدل ما تكحلها أعمتها”.

واعتبر الموسوي أن “ما اقترفته قناة الجديد هو فعلة شنيعة جداً، باطلة وظالمة، وهو بهتان مبين بحق أمهاتنا وأخواتنا، وإهانة موصوفة تطال المجتمع اللبناني، وكل صاحب كرامة وشرف ومروءة، لأن الجنوبيات أمهات وزوجات وأخوات تجسدن قيمة عالية غالية تساوي كرامتنا الأخلاقية والإنسانية جميعاً، هؤلاء النسوة اللواتي يمثلن بحق منظومة أخلاقية متكاملة في الجهاد والصبر والتضحية والشرف والوفاء”.