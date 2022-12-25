البابا: يا ربّ ساعد لبنان

ترأس البابا فرنسيس قداس عيد الميلاد، وقال في كلمته: “ساعد يا ربّ لبنان ليتمكّن من التّعافي بدعم الجماعة الدوليّة وبقوّة الأخوة والتضامن”.

كما دعا إلى إنهاء الحرب “الهوجاء” في أوكرانيا منددا في رسالته التقليدية لمناسبة عيد الميلاد باستخدام الغذاء “سلاحا” في النزاع. حسبما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.









ودعا البابا إلى “إسكات الأسلحة ووضع حد فوري لھذه الحرب الھوجاء!”.وقال: “كلنا یعلم أن كل حرب تسبب الجوع وتستغل الغذاء نفسه سلاحا لھا، وتمنع توزیعه على الشعوب التي تتألم… لنلتزم كلنا، وأولنا، أصحاب المسؤولیات السیاسیة، حتى یكون الغذاء أداة سلام فقط”.