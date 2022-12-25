من هو المتّهم الذي تم تسليمه من قبل “حزب الله” على انه مُطلق النار على آلية “اليونيفيل” في العاقبية؟

افادت معلومات “الجديد” ان الشخص الذي سلمه حزب الله والذي اطلق النار على الالية العسكرية للكتيبة الارلندية في قوات اليونيفيل ما ادى الى وفاة الجندي الذي كان يقود السيارة هو المدعو محمد أ ع .. يعمل في الحدادة من مواليد ٩١ من منطقة عدلون الجنوبية ليس منتسبا الى حزب الله بل مناصر ومؤيد، تم تسليمه مع سلاح حربي من نوع كليشينكوف على أنه مطلق النار وهو أول من قام بملاحقة سيارة اليونيفيل من الصرفند إلى العاقبية وهو المتهم الوحيد الذي سلمته قيادة حزب الله حتى اللحظة الا انه قد لا يكون المتهم الوحيد الذي اطلق النار، ولا يزال في وزارة الدفاع لاتمام التحقيقات معه.







