“لن يخرجني أحد من هنا”.. عائلة الأسطورة بيليه تجتمع حوله في المستشفى

اجتمع أفراد عائلة أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث يرقد النجم العالمي البالغ من العمر 82 عاما منذ نهاية نوفمبر، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

ووصل إديسون شولبي دو ناسميينتو، أحد أبناء بيليه والمعروف باسم إدينو، يوم السبت، إلى المستشفى بعد يوم واحد من عقده مؤتمرا صحفيا نفى فيه زيارته لوالده .









وقال إدينيو، الذي يعمل في نادٍ لكرة القدم في جنوب البرازيل، حينها إن الأطباء فقط هم من يمكنهم مساعدة والده.

وقالت كيلي ناسيمنتو، إحدى بنات بيليه، في منشور على إنستغرام مع صورة تظهرها جالسة بجوار إدينو واثنين من أطفاله في المستشفى: “إنه (إدسون) هنا.. لن أغادر، لن يخرجني أحد من هنا.”

وبعد ساعات، نشر إدينيو، حارس سانتوس السابق، صورة تظهر يده وهي تمسك بيد والده. وقال: “أبي … قوتي من قوتك”.

وأعلن أطباء المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السرطان الذي يعاني منه بيليه دخل مرحلة متقدمة، مؤكدين أن النجم الفائز بكأس العالم ثلاث مرات يخضع لـ “رعاية مكثفة” لإصابته “بخلل في وظائف الكلى والقلب”. ولم يصدر المستشفى أي بيانات منذ ذلك الحين.

وأزال الأطباء ورم في القولون الذي عانى منه إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف عالميا باسم بيليه، في سبتمبر 2021. ولم تعلن عائلته ولا المستشفى ما إذا كان الورم قد انتشر إلى أعضاء أخرى.

ولم يشر بيان المستشفى إلى عدوى الجهاز التنفسي التي أصيب بها بيليه مؤخرا، والتي تفاقمت بسبب كوفيد-19.

وكانت صحيفة “فولها دي ساو باولو” ذكرت نهاية الأسبوع الماضي أن العلاج الكيميائي لبيليه بات غير مجدي، وأن الأطباء قرروا وضعه في الرعاية التلطيفية، لكن عائلة بيليه نفت هذا التقرير.

ونشرت ابنة بيليه صورة لأسطورة كرة القدم البرازيلية من سريره في المستشفى في ساو باولو، الجمعة، وهي تعانقه مرفقة بعبارة “ليلة أخرى معا”.

في الصورة، تظهر كيلي كريستينا ناسيمنتو وهي تعانق والدها البالغ من العمر 82 عاما والذي لم يظهر في الصورة سوى جانب واحد من وجهه.

وكتبت ناسيمنتو مع الصورة التي نشرتها على إنستغرام حوالي الساعة 11:00 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي “ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معا”.

الأربعاء، أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث يتعالج الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، أن سرطان القولون “تفاقم” وأن بيليه بحاجة إلى “رعاية أكثر شمولا لعلاج الفشل الكلوي وفي القلب”.

قبل دقائق من ذلك، أعلنت ناسيمنتو وفلافيا أرانتيس، وهي ابنة أخرى من بنات بيليه، على إنستغرام أن والدهما سيقضي عيد الميلاد في المستشفى.

الأحد الماضي، نشرت ناسيمنتو صورة لأرانتيس وهي تدلك قدم والدهما اليسرى بينما كان يشاهد نهائي كأس العالم في قطر على شاشة التلفاز.

ونشرت الشابتان عدة رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة لطمأنة جماهير بيليه حول العالم، بعد أن أفادت وسائل إعلام برازيلية أن صحته تدهورت.

وعقب المباراة، هنأ بيليه ليونيل ميسي على فوزه “المستحق” بكأس العالم بعد تغلب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح.

وقاد بيليه البرازيل للفوز بكأس العالم 1958 و1962 و1970 ولا يزال أحد أفضل هدافي الفريق على الإطلاق برصيد 77 هدفا.

وقد تمكن نيمار من معادلة الرقم القياسي لبيليه خلال نسخة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وبرغم عدم ظهور بيليه العلني كثيرا، إلا أنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر بانتظام خلال مونديال قطر، بما في ذلك رسالة دعم ومواساة للنجم البرازيلي نيمار بعد خروج “سيليساو” من البطولة إثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

كما وجه اللاعبون البرازيليون تحية إلى الإيقونة الحية عندما حملوا لافتة بعد تأهلهم إلى ربع نهائي مونديال قطر على حساب كوريا الجنوبية (4-1)، تُظهر اسمه وصورته يحتفل بهدفه الشهير في نهائي العام 1970 ضد إيطاليا عندما حقق لقبه الثالث.

قبل ساعات من المباراة وجه لهم رسالة قال فيها إنه سيتابعهم من المستشفى “أريد أن ألهمكم… سأشجع كل واحد منكم”.

وعقب المباراة النهائية هنأ بيليه بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تتويجه “المستحق” أمام فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

وكتب “الملك” عبر صفحته على إنستغرام “تهانينا للأرجنتين!دييغو (مارادونا، توفي في 25 نوفمبر 2020) يبتسم بالتأكيد الآن”.

وتلقى بيليه العديد من رسائل الدعم منذ دخوله المستشفى، ولا سيما من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، أفضل هداف في مونديال قطر (8 أهداف) الذي دعا إلى “الصلاة من أجل الملك”.

وظهر بيليه علنا للمرة الاخيرة إلى جانب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، في أبريل 2019 في باريس، خلال حدث ترويجي مع راع مشترك.

وكان بيليه عانى في نهاية عام 2014 من عدوى خطيرة في المسالك البولية وتم ادخاله إلى غرفة العناية المركزة وغسيل الكلى.