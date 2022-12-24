الفنانة منة شلبي تنهار خلال التحقيقات في قضية المواد المخدرة

كشفت التحقيقات في واقعة اتهام الفنانة المصرية، منة شلبي، أن المخدرات المضبوطة بحوزتها، كانت بقصد التعاطي وليس الاتجار.

وبناء على ذلك لم يتم توجيه تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وسطر المحضر بتهمة التعاطي، واعترفت منة شلبي أمام جهات التحقيق أنها تدخن الفيب فقط ولا تتعاطى أي مواد مخدرة.









وانهارت المتهمة أمام جهات التحقيق مؤكدة أن سفرها إلى الإمارات بسبب عرض فيلم جديد لها، كما أوضحت أن سفرها إلى اليونان بسبب عيد ميلادها، والسفر إلى المملكة العربية السعودية بسبب أداء فريضة الحج.

وأكدت التحقيقات أن المضبوطات التي عثر عليها داخل حقائب الفنانة منة شلبي في المطار، كانت عبارة عن أجزاء نباتية خضراء اللون، يشتبه أنها تحوي على جوهر مخدر، وعدد 2 كيس متعدد الألوان بداخله أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن تحوي على مادة مخدرة، وكيس بداخله أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن يحوي على مادة مخدرة، وبلاستيك برتقالي اللون بداخله أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن يكون لمادة مخدرة، وكذا عدد سيجارتين ملفوفتين بهما أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن تكون لمادة مخدرة، إحداهما موضوعة داخل علبة زرقاء، والأخرى موضوعة داخل علبة بيضاء، وعشرة غرامات من المواد المخدرة، وكذا سيجارة الكترونية بدون علبة بيضاء، بها سائل أصفر يشتبه أن يكون لمادة مخدرة، بحسب موقع أر تي.

وسألت جهات التحقيق المتهمة عن صلتها بتلك المواد المضبوطة، فأجابت قائلة: “أنا معرفش عنهم أي حاجة غير علبة الميكب الخضرا والسجاير اللي كانت معايا مش هي اللي اتعرضت عليا دلوقتي وهي بطعم التوت”.

ومن خلال الفحص لجواز السفر الخاص بالمتهمة الفنانة منة شلبي، تبين أنها سافرت إلى دولة الإمارات وإسبانيا واليونان، والسعودية لأداء فريضة الحج.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 5 يناير المقبل، لبدء محاكمة الممثلة منة شلبي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.