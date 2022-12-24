شيرين عبد الوهاب تستأنف نشاطها بعد أزمتها الأخيرة

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” بوستر حفلها الغنائي المقرر إقامته في الكويت في 12 كانون الثاني/ يناير المقبل، والذي تعود من خلاله إلى نشاطها الفني بعد أزمتها الأخيرة.

ووجّهت شيرين رسالة إلى جمهورها في الكويت روّجت من خلالها للحفل، حيث قالت: “جمهور الكويت الحبيب… لقاءنا يتجدد بتاريخ ١٢ يناير قاعة الأرينا ٣٦٠ وسنة سعيدة عليكم… تنظيم وإنتاج شركة فاشونيت”.









يُذكر أن الحفل كان من المقرر أن يقام في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنه أُلغي بسبب دخول شيرين إلى المستشفى.

وكان مسرح أرينا الكويت قد أعلن عن موعد حفل شيرين الأول بعد عودتها إلى جمهورها وتخطّيها أزمتها الأخيرة، والتي دخلت على أثرها المستشفى للعلاج من الإدمان.