برشلونة يحاول قلب الطاولة.. يرغب بإعادة ميسي رغم تسريبات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

يتمسك نادي برشلونة الإسباني بأمل إعادة ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني، رغم اعترافه بصعوبة المنافسة مع باريس سان جيرمان.

وأكد رئيس برشلونة جوان لابورتا أنه سيكون سعيداً بعودة النجم ليونيل ميسي إلى “البرسا”، لكنه أقر بأنه لا يمكن فتح الباب أمام “تكهنات معينة” بهذا الخصوص.









وكشف لابورتا، في مقابلة مع قناة “Barca TV” استعرض فيها عدة جوانب في واقع برشلونة، أن ميسي لديه عقد مع باريس سان جيرمان، وأن الجميع سعيد بالمونديال الذي توّج به لأنه “يستحق ذلك”.

هل يعود ميسي لبرشلونة؟

وأضاف لابورتا أن ليو ميسي “أفضل لاعب في جميع العصور”، قائلاً: “لقد منحنا الكثير من السعادة، وسيظل مرتبطاً بالبرسا”.

وبسؤاله إذا ما كان سيعود كلاعب أم لا، قال لابورتا: “لا أعلم ذلك. هذا سيسعدنا، لكننا سنرى ما سيحدث”.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن لابورتا يحاول إجراء محادثة مع ميسي ومعرفة ما إذا كان يعطي برشلونة خيارات أم لا.

وأكدت الصحيفة أن النادي الكتالوني يريد عودة الاتصالات مرة أخرى، مع عرض فكرة “تكريم النجم الأرجنتيني”، باعتباره أسطورة للنادي.

وفي برشلونة يرون أنه يجب تكريم ميسي وتقديره أيضاً بشكل كبير؛ لأنه من شأنه أن يعمل على إثارة جماهير كامب نو، ويعتبر النادي أنه يجب عليه إنهاء مسيرته في برشلونة.

وأشارت الصحيفة أنه إذا كان بإمكان أي شخص إقناعه بالعودة سيكون بالتأكيد تشافي هرنانديز المدير الفني الحالي وزميله السابق، على الرغم من أن عودته تعني بيع لاعبين آخرين.

وساعد ميسي (35 عاماً)، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، الأرجنتين على نيل كأس العالم بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، يوم الأحد الماضي.

باريس متمسك بنجمه

وأعلن باريس سان جيرمان، في أكثر من مناسبة، أنه سيبحث تجديد عقد ميسي بعد نهاية كأس العالم، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم، ويمكن تجديد العقد لعام آخر بعد موافقة الطرفين.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، أن ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم في قطر مع الأرجنتين، توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للبقاء مع النادي لموسم 2023-2024 على الأقل.

وقالت الصحيفة دون أن تورد أي مصادر: “في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وفي خضم كأس العالم، تم التوصل إلى اتفاق (مع ميسي) للبقاء لموسم آخر على الأقل”.

وقال ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، هذا الشهر، إن ميسي يشعر بالسعادة مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مضيفاً أن المناقشات بشأن تمديد العقد، ستجري بعد كأس العالم.

وانتقل ميسي، الذي سجل 12 هدفاً، وأرسل 14 تمريرة حاسمة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى فريق العاصمة الفرنسية من برشلونة في عام 2021، بموجب عقد لمدة عامين.