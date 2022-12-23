تنظيم القاعدة ينشر مقطع فيديو يقول إنه بصوت زعيمه أيمن الظواهري

ذكر موقع سايت، الذي يرصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت، اليوم الجمعة، أن تنظيم القاعدة نشر فيديو يقول إنه بصوت زعيمه أيمن الظواهري، الذي كان يُعتقد أنه قُتل في غارة أمريكية في أغسطس/ آب 2022.

والتسجيل غير مؤرخ، ولم يشر النص بوضوح إلى إطار زمني محدد لتوقيت تسجيله.









وقُتل الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان، في أكبر ضربة للجماعة المتشددة منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن عام 2011.

وظل الظواهري مختبئا لسنوات، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن عملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل “دقيق ودؤوب ومثابر” من جانب وكالات مكافحة الإرهاب والمخابرات.

ولم تعين القاعدة خليفة له. لكن خبراء يعتبرون سيف العدل، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية وعضو رفيع المستوى في القاعدة، أبرز المرشحين لخلافته.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.