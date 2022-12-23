لقاء بين باسيل وجنبلاط خارج كليمنصو ومصادر التيار تعلق: اللقاء يأتي ضمن حراك يقوم به لانتخاب رئيس

عقد لقاء بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل ورئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” #وليد جنبلاط، وفي معلومات أنه “دام لساعتين في منزل صديق مشترك، بحضور النائب تيمور جنبلاط”.

وأشارت مصادر التيار الوطني لـ “النهار” تعليقا على لقاء باسيل جنبلاط، إلى أن “باسيل يلتقي بكثيرين دون إعلام، منه ما يتسرّب ويعرف ومنه ما لا يعرف، وهذا كلّه من ضمن حراك يقوم به لانتخاب رئيس من ضمن برنامج انقاذي تم التأسيس عليه في ورقة الأولويات الرئاسية”.









وأفادت معلومات “النهار” أنه “تم نقاش ملف عدم الشغور بالسلك العسكري”.