مناطق بيروت – مروان اسكندر – النهار

سكان #بيروت يعرفون أن مناطقهم تتسم بطبيعة غالبية سكان كل منطقة دينياً. فرأس بيروت، مع الجامعة الاميركية، كانت تستقطب الأرثوذكس والمسلمين السنة والمهجرين المهنيين من الفلسطينيين، وبعض العائلات البروتستانتية، وكان للجامعة الأميركية تأثيرها على مجتمع رأس بيروت وتناغم أوضاع المقيمين.

لقد استقررت مع زوجتي في رأس بيروت بعد العودة من الدراسة في الخارج للتخصّص في علم الاقتصاد، وكانت الأشرفية بالنسبة لنا منطقة الاصطياف حيث تعلو فيها بعض المواقع من البحر الممتد للنظر، وهكذا بقيت الحال حتى تفجّر أوضاع الطوائف بعضهم تجاه بعض قياساً على تأييد القضيّة الفلسطينية أو الاعتراض على ممارسات بعض الفرق ما بين الفلسطينيين المسلحين.









السلاح في أيدي المحازبين دفع المسالمين من مختلف الطوائف الى الهجرة المؤقتة التي استمرت من عام 1975 حتى عام 1976 خاصة بعد انتخاب الرئيس الياس سركيس، الرجل المثالي بأخلاقه وانفتاحه على جميع ال#لبنانيين، ومن ثم اتخذ الوجود العسكري السوري، الذي ابتدأ عام 1975 لإحلال السلام بين اللبنانيين الى الانحياز لفرقاء معيّنين وتوسّع حلقات المنتفعين من السيطرة السورية التي انتهت أواخر نيسان 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري.

التشنجات التي تنوّعت خلال سنوات الاقتتال دفعت الفرقاء الى تطوير المنشآت السياحية والتجارية في المناطق التي يرتاحون الى أجوائها، وهكذا شهدنا تطوير المنتجعات البحرية، وأول مركز متنوع النشاطات في الاشرفية أي المنطقة التي تحتوي مركز التسوّق الأجمل في المنطقة الـABC والى جانبه حضانة للصغار تقابلها مدرسة ثانوية تشمل منشآتها أيضاً مركزاً للأولاد الذين خسروا آباءهم وأمهاتهم ويضاف الى ذلك مركز للعناية بالمسنين.

لقد تطوّرت خدمات ما يمكن تسميته مجمع الـABC برعاية المطران الياس عودة الذي حضن تطوير هذه المعالم الحضارية بمحبّته وتوجهاته لتشجيع العلم والتقوى.

أرض مجمع الـABC تشكلت من عقارين كانا مملوكين من عائلة، ومساحة العقارين 33 ألف متر مربع، وحيث إن موقعهما على ثلاث طرق رئيسية كان بالإمكان حسب شروط التنظيم المدني إنشاء أبنية تبلغ مساحتها 165 ألف متر مربع. ومعلوم أن البناء الأكبر في بيروت حتى تاريخه كان مجمع الهوليداي إن الذي أرسى قواعده رجل أعمال فذ وفد الى لبنان من العراق وكان مبنى الهوليداي يحوز مهبطاً لطائرات الهليكوبتر على سطحه ويحتوي على فندق متميز وعلى أكبر مجمع للمكاتب في لبنان، وكان يحتوي على حوالى 60 مؤسسة منها بنوك، وشركات أعمال وتنمية عقارية، ولا يزال هذا المجمع دون تطوير لأن ملكيته موزعة ما بين عائلة المبادر لإنجازه بنسبة تزيد على الثلث تقريباً، وشركة إنترا للاستثمار بنسبة 10% وابنة ولي عهد الكويت في ذلك الوقت التي تملك 55% من أسهم الشركة المالكة للمبنى، وقد أصبح جزء منه مطلاً على خط التراموي مطوّراً من قبل الشركة المصرفية العامة.

منذ عام 1995 وعند هدوء الأوضاع في لبنان وانطلاق حركة إعادة الإعمار انتقلنا من شقتنا على مقربة من شارع فردان الى الأشرفية وأصبحت الشقة التي نسكنها من الجانب الجنوبي مطلة على مجمع الـABC التجاري والمؤسسات العلمية التي أنجزت بمواصفات هندسية جيدة، ولم تستغل كافة الفرص لتطوير ما كان بالإمكان إنجازه إذ اكتفت هذه المؤسسات ببناء طابقين فقط، ونحن نتمتع برؤية التلامذة الذين منذ الصباح يتدافعون الى الحضانة والمدرسة الثانوية، ونحن نعلم من خبرتنا مع أصدقاء أن سمعة المدرسة جيدة وأن الميتم يوفر الأمان والرعاية لأولاد وشباب وشابات والرعاية لعدد ملحوظ من المسنين.

إرنست عابديني الذي وفد الى لبنان بعد الانقلاب الدموي صيف 1958 في العراق وبرهن عن قناعته بأن لبنان يرعى المعطاءين وأصبح بالفعل مع عائلته وعبر شركات عقارية المالكين الاكبر للعقارات المبنية وغير المبنية والمنتشرة في الجبال والسهول وعلى الشواطئ الرملية.

مجمع الـABC أصبح مثالاً يُحتذى به في البلدان النفطية، وكثيراً ما كنا نلتقي مع صبايا من الكويت والسعودية يجُبْنَ أركان المجمع الذي يحتوي، إضافة إلى مئات المخازن، أكبر مكتبة لتسويق الكتب والمطبوعات، ومسارح متنوّعة لمشاهدة الأفلام، ومركزاً لممارسة الرياضة، وربما – وهذا أمر بالغ الأهمية – أكبر كاراج لإيواء السيارات المتكاثرة في بيروت.

جميع النشاطات التي يوفر فرص الاستفادة منها مجمع الـABC لجميع اللبنانيين والزوار تنجز بدقة ونظافة وتوفر مثالاً عما يمكن تحقيقه وكل ذلك حالياً يعود للعناية والحنان اللذين يتوفران من المطران الياس عودة الذي يخاطبنا كل يوم أحد بكل محبة من الكنيسة ويطالب بإرساء الحريات وممارسة الحكم بنزاهة والانفتاح على الآخر.

ربما فشل لبنان في أن يكون على مثال مجمع الـABC الذي هو أيضاً دفع نحو إنجاز المستشفى الذي فتح أبوابه للمصابين والمرضى، ولا يمكن أن ينسى اللبنانيون، يوم انفجار المرفأ والزجاج يكسو البيوت والمنشآت القريبة منه صورة الممرّضة الحافية القدمين تحمل ثلاثة أطفال وتنقلهم من طابق مرتفع لتؤمن سلامتهم في مستشفى أبعد عن موقع الانفجار المخيف… هل هنالك أمل للبنان؟ بالتأكيد نعم مع أمثال الممرضة المعنيّة وسيادة المطران الياس عودة.