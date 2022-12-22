درعا والسويداء: تظاهرات تطالب بالمعتقلين..وإخراج إيران وحزب الله

خرجت مدينة جاسم شمالي درعا الأربعاء، بمظاهرة تطالب بإطلاق المعتقلين في سجون النظام السوري بعد أن نفضت المدينة عنها غبار تنظيم “داعش”، فيما تجددت الاحتجاجات المناهضة للنظام في السويداء، وطالبت بإخراج إيران وحزب الله.

وقالت مصادر محلية ل”المدن”، إن عشرات المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى المركز الثقافي وسط مدينة جاسم، ورددوا هتافات تطالب بالحرية وإسقاط النظام السوري وإخراج المعتقلين في أقبية مخابراته، ورفعوا لافتات تؤكد على مطالبهم إلى جانب رفع علم الثورة السورية.

وأوضح المتحدث باسم تجمع “أحرار حوران” أيمن أبو محمود أنه على الرغم من كون مبنى المركز الثقافي ثكنة عسكرية لجهاز الأمن العسكري ووجود قناصة تابعين للفرع على سطحه، لكن المتظاهرين رفعوا علم الثورة وطالبوا بإسقاط النظام ورددوا شعار: “حرية للأبد غصب عنك يا أسد”، إلى جانب هتافاتهم المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجونه.

وقال أبو محمود ل”المدن”، إن متظاهري جاسم أرادوا إيصال رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون رحيل النظام الذي يشرف على عمليات الاغتيال الممنهج في درعا، ولذلك فهم طالبوا بإسقاطه، فضلاً عن تقديم دفعة معنوية للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال سوريا، بتأكيدهم عبر المظاهرة باستمرار الثورة.

ولفت المتحدث إلى أن جاسم التي تُعتبر خزاناً بشرياً كبيراً، لم تتوقف عن التظاهر إلا خلال انتشار خلايا “داعش” في المدينة بتسهيل من أجهزة مخابرات النظام، خوفاً من عمليات تصفية قد تحصل ضدهم.

وتوقع أبو محمود أن تكون تظاهرة جاسم شرارة لمرحلة جديدة من الاحتجاجات ضد النظام في درعا، خصوصاً وأن الدعوة للتظاهرة التي وجّهت الثلاثاء، تمت الاستجابة لها مباشرة، مؤكداً وجود اتصالات بين جميع مدن وبلدات المحافظة من أجل تنسيق تظاهرت حاشدة في الفترة القادمة.

عصيان مدني

أما في مدينة السويداء، فتجددت الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري، حيث سار عشرات المتظاهرين في ساحة دوار المشنقة وسط المدينة، حاملين لافتات تطالب بإخراج إيران وحزب الله اللبناني وكذلك الأجهزة الأمنية من المحافظة جنوب سوريا.

وبثّت شبكات محلية صوراً تظهر قيام المتظاهرين بقطع الطريق المحوري المؤدي إلى الساحة بإطارات مشتعلة، ورفع لافتات تدعو إلى العصيان المدني الشامل في السويداء، وتطالب بإخراج المعتقلين من سجون النظام.

وأصدر المتظاهرون بياناً، أكدوا من خلاله أن احتجاجات الأربعاء، هي خطوة أولى ستتبعها خطوات لاحقة من أجل تنفيذ عصيان مدني شامل، حتى تحقيق مطالبهم، مهددين بطرد من يثبت تورطه بالعمل لصالح إيران وحزب الله بما في ذلك أعضاء حزب “البعث”، خارج السويداء.

وجاء في البيان: ” تتهمنا السلطة السورية بتخريب المحافظة عبر مظاهراتنا، لكنها وبكل وقاحة تقوم من خلال أجهزتها الأمنية بحماية تجار المخدرات والعصابات الارهابية وتنشر المخدرات بين الأطفال والمراهقين وتهدد البنية الاجتماعية وتدمير القيم والأخلاق التي تربى عليها اهل جبل العرب الأشم والتي يستميت جميع الشرفاء للحفاظ عليها بالتصدي بكافة الوسائل السلمية المتاحة”.

واعتبر البيان أن الارهاب في السويداء مدعوم من الأجهزة الامنية والسلطة السورية، كما حمّلها المسؤولية عن استقدام والتآمر مع داعش الى بادية السويداء، لقتل نساء وأطفال الدروز بالقرى الشرقية.

كما اعتبر أن كل من يقف الى جانب النظام من أبناء السويداء، هو “مستفيد ومشارك في الفساد ومتورط بتجارة المخدرات والتسويق لمشروع إيراني طائفي للتغيير الديمغرافي في جبل العرب”.