“سندفع لك”.. المعارضة التركية تخاطب بشار الأسد لثنيه عن لقاء أردوغان

كشفت صحيفة تركية تفاصيل رسالة وجهها حزب الشعب الجمهوري (CHP) إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد تتضمن وعوداً بسحب القوات التركية من سوريا وتقديم تعويضات مالية لثنيه عن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب صحيفة Türkiye Gazetesi جاء في الرسالة: “عند وصولنا إلى سدة الحكم، نتعهد بسحب جميع القوات من الأراضي السورية بما في ذلك إدلب، وتلبية جميع مطالب الحكومة السورية، ودفع تعويضات مالية”.









وأشارت الصحيفة وفقا لترجمة موقع “تلفزيون سوريا” إلى أن الحزب إلى جانب الأحزاب المنضوية تحت سقف تحالف الستة، يعمل على تخريب الاجتماع المحتمل عقده بين الرئيس التركي وبشار الأسد.

وأوضحت الصحيفة أن الأحزاب التركية المعارضة أرسلت 7 طلبات لعقد لقاء مع الأسد خلال الأشهر الخمسة الماضية. وهذه الأحزاب هي: حزب الشعب الجمهوري، والحزب الديمقراطي، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب النصر، وحزب الوطن، وحزب الجيد، وحزب السعادة، وحزب الوطن.

واستطاعت الصحيفة الحصول على معلومات من وزارة خارجية النظام السوري، تفيد بأن كلاً من حسن أك غول، ومحمد غوزال منصور من حزب الشعب الجمهوري، بعثا رسالة عبر حزب البعث الحاكم في سوريا إلى بشار الأسد.

وجاء في رسالة حزب الشعب الجمهوري: “أيام أردوغان أصبحت معدودة، ويمكن لأي لقاء أن يؤثر على مستقبل الانتخابات، لذا عند وصولنا إلى سدة الحكم، نتعهد بسحب جميع القوات من الأراضي السورية بما في ذلك إدلب، وتلبية جميع مطالب الحكومة السورية، ودفع تعويضات مالية”.