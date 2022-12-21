ارتفاع سعر الدولار يهدد بنفاد الأدوية وحليب الأطفال

لوحظ في لبنان أن الشغور الرئاسي الذي أتمّ يومه الخمسين يتسابق مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مألوف، حيث تخطى 46 ألف ليرة، في ظل مخاوف من انفلات هذه الأزمة ووصولها إلى حالة من الانفجار الاجتماعي. وتسبب ذلك الارتفاع الجنوني بتوقف الشركات المستوردة في لبنان عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال نقيب الصيادلة جو سلوم، أمس الأربعاء، إن «هناك توقفاً شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب إلى الصيدليات». وزاد: «المشكلة ليست جديدة، بل قديمة متجددة ومنذ فترة هناك نقص في أدوية الصيدليات، وكذلك أدوية السرطان مع الارتفاع الملحوظ والسريع في سعر الدولار، أصبح هناك توقف كامل عن تسليم الأدوية للصيدليات». وأشار إلى أن «الشركات المستوردة للأدوية تتخلف عن سداد فواتيرها للخارج بسبب التصاعد المتزايد في سعر الصرف والصيدليات مهددة بالإفلاس».

وأضاف « خلال يومين سوف يفرغ مخزون معظم الصيدليات والشركات والمصانع في مأزق كبير بسبب عدم قدرتها على تسديد فواتيرها إلى الخارج، وبالتالي هي لا تتسلم أدوية ولا تستطيع تسليم الأدوية، والعديد من الشركات والمصانع مهدد بالإفلاس».









يذكر أن لبنان يشهد منذ أكثر من ثلاث سنوات أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه، أسفرت عن انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وانهيار حاد في العملة الوطنية مقابل الدولار.

وفي سياق متصل بالمؤسسة العسكرية، أعلنت قيادة الجيش أنها تسلمت الدفعة الرابعة من الهبة المالية القطرية التي قدمها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجيش اللبناني.