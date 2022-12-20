لقطة “الممر”.. ماذا حدث بين تميم وماكرون وإنفانتينو قبل ثوان من التتويج؟

لقطة لم تتجاوز سوى ثوان معدودة، إلا أنها أثارت تساؤلات عما حدث في حفل تتويج الأرجنتين بالمونديال في قطر، الأحد الماضي.

والتقطت الكاميرا لحظة دخول رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوب منصة التتويج.









وأثناء العبور من الممر إلى داخل أرضية الملعب، رفع إنفانتينو الذي كان يتقدمهما يديه للتعبير عن الاستياء ولسان حاله يقول “ما باليد حيلة” وذلك لسبب غير معلوم.

وتباينت التفسيرات لهذا الموقف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن إنفانتينو طلب أن يقف ماكرون، قبل أمير قطر في المراسم، لكن تميم رفض ذلك.

وكتب هذا المغرد: “رئيس الفيفا دعا الرئيس الفرنسي ليكون في المقدمة، واعترض أمير قطر ولم يسمح لماكرون بالوقوف في المقدمة”:

واعتبر هذا المغرد أن رئيس الفيفا حاول “مخالفة البرتوكول” بتقديم ماكرون على تميم: