مفاجأة نانسي عجرم في كليب “يا عيد” ظهورها مع زوجها وبناتها

أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب الخاص بأحدث أغنياتها وهي بعنوان “يا عيد” التي أعلنت عنها منذ نحو أسبوع والتي تحظى بأصداء إيجابية لما تحمله من أجواء البهجة والفرح في الأعياد، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع باسم رزق وماستر وميكساج جان بيار.

أما المفاجأة التي تضمنها الكليب الذي هو من إخراج سمير سرياني هو ظهور نانسي محاطة بعائلتها الصغيرة، زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وبناتها الثلاث، إذ بدت نانسي بعفويتها تنثر الفرح والحب في زمن الأعياد الذي يجمعها بعائلتها وأحبائها والأصدقاء.









وجاء الكليب متناغماً مع معاني وكلمات الأغنية، التي تجسّد معاني العيد الذي يبعث الأمل والرجاء في النفوس، التي أدتها نانسي بإحساسها المرهف. وبعد أقل من ساعة على صدور الكليب تصدّرت نانسي التراند في كل من لبنان ومصر وتلقت تهاني المتابعين الذين أكدوا أنها جمعت كل أنواع الطاقة الإيجابية الموجودة في الدنيا.

هذا، وتستقبل نانسي عجرم العام الجديد في سهرة استثنائية في الرياض في 31 كانون الأول الجاري، حيث ستقدم باقة منوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.