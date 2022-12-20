أسئلة من حزب الله حول مبرّر سلوك اليونيفيل الطريق البحري

تستمر التحقيقات في مسألة استهداف المركبة الايرلندية في قوات اليونيفيل وتتم التحقيقات على ثلاثة خطوط: تحقيق تجريه وحدة ايرلندية خاصة، تحقيق تجريه مخابرات الجيش اللبناني وتحقيق يجريه حزب الله.

واللافت ما نُقل عن أوساط قريبة من حزب الله لجهة نفيها “أي أبعاد سياسية أو أي رسالة لليونيفيل في حادثة العاقبية غير المدبّرة”، لكن الاوساط ذاتها تؤكد “أن الخط الساحلي الممتد من الناقورة حتى الاوزاعي يخضع لرقابة شديدة من حزب الله تحسباً لأي خرق اسرائيلي وهذا ما تدركه اليونيفيل، وهذا ما يطرح علامات استفهام حول مبرّر خروج السيارة الايرلندية عن الاوتوستراد الرئيسي لتسلك بشكل غير مألوف الطريق البحري، ولماذا لم يستدرك الجنود الايرلنديون الامر ويصوّبوا مسارهم اذا كان ضلّوا الطريق، ولماذا لم يتم التواصل مع الجيش اللبناني أو مع قيادة اليونيفيل في الناقورة للمساعدة؟”.









على الصعيد السياسي، يخشى متابعون للملف الرئاسي من أن تتجاوز عطلة الاعياد موضوع الاستحقاق الرئاسي وأن يصبح بت هذا الاستحقاق بلا سقف زمني، لكنهم يترقّبون ما سيظهر من مؤتمر “بغداد 2” الذي يشارك فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي انطلاقاً من اهتمامه بالشأن اللبناني قد يغتنم فرصة مشاركة وزيري الخارجية الايراني والسعودي لطرح هذا الملف بما يسهّل إجراء الانتخابات الرئاسية ووقف تعطيل الجلسات من قبل الثنائي الشيعي.

وقد حضر الاستحقاق الرئاسي ايضاً في خلال الزيارة التي قام بها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إلى بكركي حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وتمّ التشديد على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت وتشكيل حكومة منسجمة مع الرئيس للنهوض بالبلد. وذكرت مصادر الصرح البطريركي أن السفير السعودي أكد “أن المملكة لن تتردد في القيام بأي جهد يطلب للمساعدة في موضوع الانتخابات وان التنسيق مع الجانب الفرنسي مستمر”. واضافت “فهم البطريرك الراعي أن الرياض تحبّذ رئيساً لا ينتمي إلى أي محور سياسي”.

بالموازاة، ردّ مرشح القوى السيادية النائب ميشال معوض على بعض الاخبار التي تتحدث عن تواصله مع حزب الله، فقال في تغريدة “يحاول بعض المغرضين المعروفين ولأسباب باتت مكشوفة للجميع فبركة أخبار عن تواصل أقوم به مع حزب الله وأنني أحرص على إبقاء لقاءاتي سرية. يهمني أن أؤكد أن هذه الفبركات تافهة كمطلقيها ولا أساس لها”، وتابع “مواقفي ثابتة وعلاقاتي علنية وأمد يدي للجميع تحت سقف سيادة الدولة والمؤسسات والطائف والشرعيتين العربية والدولية… فاقتضى التوضيح”.

وفي اطار محاولات اقتحام المصارف، حضرت مجموعة من جمعية “صرخة المودعين” إلى الفرع الرئيس لبنك “الاعتماد اللبناني” قرب العدلية وطلبوا لقاء صاحب البنك الدكتور جوزف طربيه لمفاوضته والاستحصال على وديعة أحد المواطنين بداعي الحاجة إلى الطبابة، وأطلقوا الهتافات عبر مكبّرات الصوت.

وتباينت الانباء حول تمكن المتجمعين من دخول المصرف والوصول إلى الطابق السادس، فيما ذكرت معلومات أخرى أن عناصر الامن المولجين حماية المصرف تمكنوا من منع المتجمعين من الدخول، واتهمت إحدى المحاميات عناصر أمن المصرف بالاعتداء على رئيس الجمعية على مرأى من ضابطين من قوى الامن الداخلي.