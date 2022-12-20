عون: في حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن

في نشاط حزبي هو الأول له منذ 6 سنوات، ترأس الرئيس السابق ميشال عون اجتماع الهيئة السياسية للتيار الوطني الحرّ في المقر المركزي لـ”الوطني الحرّ” في ميرنا الشالوحي.









وبعد الإجتماع، أكد عون أنه “علينا أن نعرف ماذا ينتظرنا خلال المرحلة المقبلة وفي حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن”.

وأشار الى أن “الوطن لا يُبنى بالزمرة الحاكمة حالياً، و80 بالمئة من الشعب اللبناني أصبح فقيراً، وأمامنا 3 إلى 4 سنوات “لنتنفّس” بانتظار كميات الغاز الموجودة في البلوكات وعلينا الحفاظ على خطنا السياسي وعلى المحاسبة”.

واعتبر أنه “كي نستطيع أن نحاسب، يجب إعادة بناء الدولة كلّها”.