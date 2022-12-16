“ما شاء الله، احترام كبير لكم”.. بول بوغبا يتفاعل مع سجود لاعبي منتخب المغرب في كأس العالم

أشاد النجم الفرنسي بول بوغبا، متوسط ميدان يوفنتوس، بلفتة لاعبي منتخب المغرب بعد انتهاء مباراة “الديوك” و”أسود الأطلس” في كأس العالم.

وخسر منتخب المغرب بنتيجة 2-0 أمام فرنسا، في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، مساء الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، على ملعب البيت.









بوغبا يتفاعل مع سجود لاعبي منتخب المغرب

وبعد انتهاء المباراة، حرص لاعبو منتخب المغرب على تقديم التهنئة لنظرائهم الفرنسيين بالفوز وبلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ “الديوك”.

وحافظ “أسود الأطلس” على عادتهم في مونديال قطر، حيث اتجهوا إلى الجماهير المغربية التي زحفت خلفهم بأعداد كبيرة في كل المباريات، من أجل تحيتهم.

وبعدها سجد اللاعبون المغاربة على أرضية الملعب شكراً لله، وهو تصرف دأب عليه “أسود الأطلس” بعد كل مباراة، الأمر الذي أثار إعجاب بوغبا.

ونشر النجم الدولي عبر خاصية “الستوري” في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة للاعبي المغرب وهم ساجدون.

وعلّق بوغبا على الصورة بالقول: “ما شاء الله!”.

وأضاف الفرنسي: “احترام كبير”، مرفقاً تعليقه برمز التحية وعلم المغرب.

وكان بوغبا أحد عناصر المنتخب الفرنسي الذي تُوج بلقب كأس العالم فيفا روسيا 2018، عقب الفوز في النهائي على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل اثنين.

الإصابة حرمت بوغبا من المشاركة

وحرمت الإصابة نجم يوفنتوس من المشاركة في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، التي انطلقت في دولة قطر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وتُختتم يوم الأحد المقبل.

وتعرّض بوغبا لإصابة قاسية في غضروف الركبة، أثناء المباراة الودية التي جمعت بين يوفنتوس ولاخارا المكسيكي في يوليو/تموز 2022، وأعلن الفريق الإيطالي حاجة الدولي الفرنسي لتدخّل جراحي، سيبعده عن الملاعب شهرياً.

وبالفعل خضع بوغبا لعملية جراحية في سبتمبر/أيلول 2022، وأعلن يوفنتوس نجاحها بالكامل، لتؤكد شبكة “سكاي سبورتس” أن اللاعب الفرنسي سيغيب لمدة شهر ونصف الشهر، ما يعني إمكانية لحاقه بكأس العالم.

وخلال عملية تعافيه من هذه الإصابة، تعرض بوغبا لانتكاسة صحية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، دفعته إلى الإعلان عن غيابه عن كأس العالم.