الرئيس الفرنسي يرغب في اصطحاب كريم بنزيمة لحضور نهائي كأس العالم!

قالت صحيفة Daily Mail البريطانية، إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يريد أن يصطحب معه نجم ريال مدريد كريم بنزيمة ولاعبين آخرين مُصابين من منتخب الديوك، لحضور المباراة النهائية لمنتخب بلاده ضد الأرجنتين، الأحد القادم.

وأضافت الصحيفة، إنّ ماكرون يريد توجيه دعوة إلى كل من كريم بنزيمة وبول بوغبا ونجولو كانتي، وهم جميعهم غابوا من المشاركة مع فرنسا بسبب إصابات تعرضوا لها قبل انطلاق المونديال بأيام وأسابيع.









في حين أكدت صحيفة Marca الإسبانية، أنّ تأكيد خبر الدعوة جاء على لسان وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا، التي قالت إنّ الرئيس ماكرون حريص على القيام بذلك.

وكان المدير الفني للمنتخب الفرنسي قد تجاهل سؤالاً وُجه له في مؤتمر صحفي عما إذا كان بنزيمة سيجلس على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية، كونه شفي من الإصابة ولا يزال جزءاً من قائمة المنتخب، حيث أجاب: “السؤال التالي من فضلكم”.

وتعرض المهاجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لإصابة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل انطلاق مونديال قطر بأيام قليلة فقط، ليحرم من المشاركة مع المنتخب.

وكانت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية، قد أكدت أن بنزيمة حصل على الضوء الأخضر من نادي ريال مدريد من أجل السفر إلى قطر ومساندة زملائه في المنتخب في المباراة النهائية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه فضلاً عن قيام بنزيمة بمساندة زملائه من مدرجات استاد لوسيل، فإنه أيضاً سيكون هناك من أجل الحصول على ميداليته سواء الذهبية أم الفضية، في حال فوز أو خسارة فرنسا في النهائي.

وأوضحت أن بنزيمة جزء من منتخب فرنسا على الرغم من عدم مشاركته بسبب الإصابة، وذلك لأن المدرب ديدييه ديشامب لم يستبدله بلاعب آخر، ولا يزال جزءاً من القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً، والتي تم تقديمها إلى الفيفا قبل بدء البطولة.

وبالتالي فإن القرار أصبح في يد اللاعب نفسه حول ما إذا كان سيرغب في الذهاب إلى قطر أم لا.

ويسعى المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب المونديال للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بعد مونديالي 1998 في فرنسا و2018 في روسيا، من خلال مقابلة منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي الطامح للحصول على أول تتويج مونديالي له في تاريخه، والثالث لبلاده.