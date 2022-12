مبابي يعتذر لمشجع أصابه بكرة “طائشة” قبل مباراة المغرب.. ذهب إلى المدرجات لمقابلته (فيديو)

قدّم الشاب كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، اعتذاره لأحد الجماهير الموجودة على مدرجات ملعب البيت، قبل انطلاق مباراة “الديوك” والمغرب في كأس العالم.

وعانى منتخب فرنسا (حامل اللقب) قبل أن يحقق الفوز بنتيجة 2-0 على المغرب، في مباراة الدور نصف النهائي لمونديال قطر، والتي جرت على ملعب البيت، يوم الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو، لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، توجه مبابي إلى المدرجات، في أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل المباراة.

وذكرت صحيفة daily mail البريطانية، أن مبابي سدد كرة “طائشة” خلال الأحماء، اصطدمت بوجه أحد الأشخاص على المدرجات.

وعلى الفور سارع مبابي للذهاب إليه، من أجل يطمئن عليه قبل أن يعود إلى أرضية الملعب مرة أخرى، من أجل الانضمام لزملائه.

Kylian Mbappe apologising to a fan, after hitting him with a ball in the warmup. 💙🇫🇷 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8mDWkQC14U

