مبابي يعتذر لمشجع أصابه بكرة “طائشة” قبل مباراة المغرب.. ذهب إلى المدرجات لمقابلته (فيديو)

قدّم الشاب كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، اعتذاره لأحد الجماهير الموجودة على مدرجات ملعب البيت، قبل انطلاق مباراة “الديوك” والمغرب في كأس العالم.

وعانى منتخب فرنسا (حامل اللقب) قبل أن يحقق الفوز بنتيجة 2-0 على المغرب، في مباراة الدور نصف النهائي لمونديال قطر، والتي جرت على ملعب البيت، يوم الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.









وأظهرت عدة مقاطع فيديو، لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، توجه مبابي إلى المدرجات، في أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل المباراة.

مبابي يعتذر لمشجع

وذكرت صحيفة daily mail البريطانية، أن مبابي سدد كرة “طائشة” خلال الأحماء، اصطدمت بوجه أحد الأشخاص على المدرجات.

وعلى الفور سارع مبابي للذهاب إليه، من أجل يطمئن عليه قبل أن يعود إلى أرضية الملعب مرة أخرى، من أجل الانضمام لزملائه.

Kylian Mbappe apologising to a fan, after hitting him with a ball in the warmup. 💙🇫🇷 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8mDWkQC14U — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 14, 2022

ومن أجل ذلك، تجاوز مبابي اللوحات الإعلانية الموجودة خلف المرمى، ثم ذهب إلى المشجع، الذي بدا متألماً من قوة التسديدة.

لاعبو المغرب حدوا من خطورة مبابي

ونجح لاعبو المغرب في الحد من خطورة مبابي خلال المباراة، لكن ذلك لم يمنع “الديوك” من التأهل للمباراة النهائية، بعد الفوز بهدفين دون رد.

ثيو هيرنانديز سجل الهدف الأول لـ”الديوك” بعد خمس دقائق من بداية المباراة، قبل أن يؤمّن البديل راندال كولو مواني، انتصار فرنسا بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والسبعين.

وتوقف عدّاد أهداف مبابي عند خمسة، في صدارة هدافي النسخة الحالية من كأس العالم، بالشراكة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله في باريس سان جيرمان.

ويشارك مبابي في كأس العالم للمرة الثانية بعد مونديال روسيا 2018، الذي فاز بلقبه رفقة منتخب فرنسا، تحت قيادة المدرب ديديه ديشامب نفسه.

وخلال هاتين المشاركتين، لعب مبابي 13 مباراة، سجَّل خلالها 9 أهداف، ويبتعد عن الألماني ميروسلاف كلوزة، المتصدر بفارق 7 أهداف.

ويستعد مبابي (23 عاماً)، ومنتخب فرنسا لخوض المباراة النهائية لمونديال قطر، وذلك ضد الأرجنتين يوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، على