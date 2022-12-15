المغرب يحتج رسميا على “الظلم التحكيمي” في مباراته مع فرنسا

استنكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تحكيم مباراة منتخب “أسود الأطلس” أمام فرنسا في الدور نصف النهائي لكأس العالم التي تستضيفها قطر.

وقالت الجامعة (الاتحاد المغربي لكرة القدم) وفق بيان عبر موقعها أنها قدمت رسالة احتجاج “إلى الهيئة المختصة​ تضمنت الحالات التحكيمية التي​ حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم”.









وعبرت عن “استغرابها” في نفس الوقت “من عدم​ تنبيه غرفة الفار لذلك​”.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها “لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالإنصاف في اتخاد الإجراءات​ اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم”.

وتوالت الانتقادات لحكم مباراة المغرب وفرنسا التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم في نصف نهائي مونديال قطر، الأربعاء، بسبب ما قيل إنها ضربة جزاء “غير محتسبة” لصالح أسود الأطلس.

وتساءل لاعبون بارزون ومستخدمو مواقع التواصل عن السبب وراء عدم احتساب ضربة جزاء عندما قطع لاعب المنتخب الفرنسي، ثيو هيرنانديز، الطريق على اللاعب المغربي، سفيان بوفال.

وحصل بوفال على بطاقة صفراء من قبل الحكم في الدقيقة 27، فيما لم يتم احتساب أي خطأ على هيرنانديز، الذي تدخل بقوة لقطع الكرة من بوفال في منطقة العمليات، وبالتالي كان يمكن لأي ضربة جزاء محتملة أن تغير مسار اللعبة بأكملها، خصوصا أن فرنسا كانت متقدمة بهدف وحيد سجلته خلال الدقائق الخمس الأولى.

وتأهل “الديوك” إلى نهائي كأس العالم بعد فوزهم على “أسود الأطلس” بهدفين نظيفين، الأربعاء، في حين يواجه المنتخب الفرنسي الأرجنتين في آخر مبارايات البطولة، يوم الأحد.