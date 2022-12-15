باسيل في الدوحة مصفقاً للفريق الفرنسي كي يسمعه ماكرون.. وعون في الرابية ساعياً للقاء «غسل قلوب» مع نصر الله

عمليا، الحوار طار.. بعدما رأى رئيس المجلس أن الاجواء غير مؤاتية، وانتخاب الرئيس رهن استقرار المناخات الدولية وامتداداتها الاقليمية وبالتالي المحلية، إلا ان المساعي الداخلية لن تتوقف، فالمرشح المعلن ميشال معوض على ديناميته، والمرشح غير المعلن سليمان فرنجية، أوفد رسله الى الأوروبيين والفرنسيين خصوصا لحشد الدعم الى خياره، عازما عدم تكرار التنازل لجبران باسيل كما تنازل سابقا لعمه ميشال عون عام 2016، والعماد جوزاف عون متقدم في الصفوف الرئاسية، أما جبران باسيل قصد الدوحة، للمرة الثالثة في هذه المرحلة مصفقا للفريق الفرنسي، عسى يسمعه الرئيس ماكرون، فيوفر عليه مشقة الذهاب مجددا الى باريس، تقديرا بأن كلمة السر الرئاسية، العربية والأميركية تحت لسان ماكرون.

المصادر المتابعة، تتوقع عودة باسيل الى بيروت بعد انتهاء المباراة بين اسود الأطلسي والمنتخب الفرنسي، في حالة تبلغه موعدا للقاء المنتظر الذي طلبه عمه الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون من السيد نصر الله للقائه ومعه باسيل في جلسة غسل قلوب وجلاء مواقف بعد الزوبعة التي أضرمها باسيل في فنجان العلاقة بين حليفي تفاهم «مارمخايل»، عل هذا اللقاء يثمر معادلة سواء بين المفضل لدى الحزب والمقبول من أطراف محلية وازنة كسليمان فرنجية وبين جبران باسيل مرشح الممانعة الطامح الى ان تعود صفا الايام له وحده.