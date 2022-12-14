فرنسا تتأهل إلى نهائي كأس العالم على حساب المغرب

تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين من دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في البطولة التي تقام في قطر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بفوز الديوك الفرنسية بهدف مبكر.









هدفها الثاني في مباراتها المؤهل لنهائي كأس العالم، بعد هجمة منسقة اشترك فيها كيليان امبامبي الذي راوغ عددا من مدافعي المنتخب المغربي قبل أن تصل للاعب راندال كولو ليضعها سهلة في شباك المغرب في الدقيقة ثمانين من عمر المباراة.

لكن المغاربة كثفوا الضغط منذ بداية الشوط الثاني أملا بالتعديل، وأنقذ حارس المرمى الفرنسي شباكه من أهداف شبه محققة خلال عدة هجمات.

وبدا الفرنسيون أكثر توجها للدفاع في هذه المباراة مستفيدين من الهجمات المرتدة، وكادوا يسجلون الهدف الثاني في منتصف الشوط الثاني لولا تدخل الدفاع المغربي في اللحظة المناسبة لإنقاذ كرة تجاوزت ياسين بونو، حارس المغرب.

وسبب المغاربة الكثير من الضغط على مرمى المنتخب الفرنسي بعد أن تمكن مدافعو الديوك من تحويل هجمة مغربية خطرة إلى ضربة زاوية نهاية الشوط الأول.

وسجل المنتخب الفرنسي أول أهدافه بوقت مبكر من مباراة نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء، أمام المغرب.

وجاء الهدف بعد محاولة من مهاجم فرنسا امبابي للتسديد على المنتخب المغربي لتصد عائدة من الدفاع إلى أقدام اللاعب ثيو هرناندز ومنها بتسديدة قوية إلى شباك المنتخب المغربي في الدقيقة 5 من المباراة.

ولعب المنتخب المغربي مبارياته السابقة بطريقة دفاعية تعتمد على إغلاق المساحات والهجمات المرتدة وهي ما أوصلهم إلى اللعب ضمن “المربع الذهبي” لكأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

وسيتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة الارجنتين في نهائي كأس العالم، الأحد، فيما سيلعب الخاسر مع كرواتيا لتحديد المركز الثالث في هذه البطولة.