الأرجنتين تثأر من كرواتيا وتصل نهائي كأس العالم

أحرز، ليونيل ميسي، وخوليان ألفاريز، ثلاثة أهداف لتفوز الأرجنتين 3-صفر على كرواتيا، ليتأهل منتخبها للمبارة النهائية ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، الثلاثاء.

ومنح ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد سقوط ألفاريز عقب اصطدام مع الحارس، دومينيك ليفاكوفيتش.









ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفا في مسيرته في كأس العالم، ليصبح هداف بلاده في تاريخها في البطولة.

وأضاف ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثاني بعدما استفاد من تنفيذ سيء لركلة ركنية من كرواتيا وانطلق نحو المرمى حيث حالفه الحظ أمام اثنين من المدافعين قبل أن يضع الكرة في الشباك.

كما سجل ألفاريز الهدف الثالث في المباراة.

وكانت كرواتيا أخرجت منتخب الأرجنتين من منافسات كأس العالم 2018.

وكان منتخب الأرجنتين عبر في الدور ربع النهائي هولندا بركلات الترجيح، كما عبرت كرواتيا بركلات الترجيح أيضا على حساب البرازيل.