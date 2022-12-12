ماذا فعل الشيف أبو جوليا بعد إعلان زوجته خبر انفصالهما؟

في الوقت الذي أعلنت فيه زوجة الشيف الفلسطيني أبو جوليا خبر انفصالها، ووسط صدمة متابعينه، تجاهل “أبو جوليا” الخبر في أول رد فعل عبر خاصية الستوري بـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، ونشر مجموعة فيديوهات من قطر أثناء متابعته مباراة كرواتيا والبرازيل مساء الجمعة.

وكانت زوجة أبو جوليا قد نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الخميس، منشوراً يوضح إنهاء العلاقة بينهما، قائلة: “لا أحد ولا الحب يستحق أن تفقد نفسك من أجله، لقد عشت كل ذلك، رأيت كل ذلك، لقد نجوت من كل ذلك”.









جاء ذلك رغم احتفال أبو جوليا خلال منتصف شهر أغسطس الماضي، بمولد نجله الأول خالد، حيث أعلن الخبر عبر حسابه على “فيسبوك” لتقبل التهاني من متابعيه.

والشيف أبو جوليا هو الشيف الفلسطيني محمد اسبيتة، وهو من مواليد مدينة غزة، ويقيم في مدينة لندن منذ خمس سنوات، ويعمل إلى جانب عمله في الطبخ، في مجال الترجمة، وقيل أن أصدقاءه هم من أطلقوا عليه لقب أبو جوليا، وأشهر عباراته هي “حبايبنا اللزم”.

ولم يكشف “أبو جوليا” أي معلومات عن زوجته ولم يظهرها على العلن، ولكن عُرف أن زوجته فلسطينية مغتربة تعمل طبيبة في أحد المشافي البريطانية، وفقا لمواقع مختلفة.

وكما هو معروف فإن أبو جوليا يظهر وحيدا أثناء تصويره لفيديوهات الطبخ، ولكن لا تخلو تلك الفيديوهات من تعليقات زوجته الطريفة بصوتها دون ظهور صورتها، كما اشتهر عن أبو جوليا مناداته لزوجته لتذوق أكلاته، فهو دائما ما يقول عبارة :تعي ذوقي يا مرتي”.