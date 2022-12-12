مشيخة عقل الدروز غاضبة من رواية عن “الحب المستحيل” بين فتاة درزية وشاب سني

أعربت مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان عن استنكارها لنشر رواية من دون تاريخ في دار “الرواية في كاراكاس فنزويلا”، تحت عنوان «الحب المستحيل» تتحدث عن «قصة تدّعي أنها سرية لبنت درزية»، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لمشيخة العقل الذي رأى أن القصة، التي تحمل اسم الكاتب فارس الشامي، هي «مختلقة وخيالية، استغل مؤلفها بخبثٍ واحتيال أسماء مشايخ أجلاء، وأجرى معهم محاورات مفترَضة ليصوّرها بأنها حقيقة واقعية، بهدف الإساءة إلى رمزيتهم ومكانتهم الدينية والثقافية، ومحاولة تهديم أسس المعتقد التوحيدي ضمن إطاره الإسلامي، وإيجاد شرخ بين الموحدين وباقي المذاهب الإسلامية، من خلال اختراع قصة حب عاطفية بين فتاة درزية وشاب سنّي».

ولم يُعرَف إذا كان الراوي يقصد الحادثة التي حصلت في بلدة بيصور، في قضاء عاليه، قبل سنوات عندما رفضت عائلة درزية علاقة ربطت بين فتاة تدعى ردينة وشاب سني يدعى ربيع من عكار، وقامت بقطع عضوه الذكري.









وتوجّهت مشيخة العقل «لمن يعرف المؤلف أولاً، والأمن العام اللبناني، وأولي العقل والحكمة لمنع تداول هذه الرواية المسيئة، بما فيها من تضليل وتشويه وافتراء وسخرية، واستغلال عبارات ومشاهد وجدانية، وإثارات لجذب القارئين، لكنها في النتيجة سخيفة في بعديها الديني والأخلاقي. ولا يخفى على عاقل بأن هدفها واضح، وهو مهاجمة الدين والنيل من صورة أهله الأفاضل وانتقاد التقاليد الاجتماعية المحافظة، وهو ما لا يجوز القبول به تحت اي ظرف».

وأضافت: «إذا كنا في مشيخة العقل نولي الحريات العامة اهتماماً، لكننا، ومن خلال القول “إن حرية الفرد تنتهي حينما تبدأ حرية الآخرين” نحضّ على احترام المفاهيم والأعراف الدينية والتمسك بالقيم الموروثة والتماسك الاجتماعي، ونصرّ على أهمية احترام القوانين الشرعية التي تراعي الأصول وتدعو إلى التعامل معها بوعي وحكمة، وهو ما يؤكد عليه القضاء المذهبي الدرزي الأكثر تطوراً من سواه. علماً أن المؤلف حاول الطعن به وفي تميُّزه، في تناقضٍ مريب بين اتهام مشايخ الموحدين الدروز بالتعصب وبين الاعتراف بتطور القضاء المذهبي الدرزي ومعارضته أحياناً للقضاء السنّي».