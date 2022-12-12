“دي جي خالد” يؤدي مناسك العمرة ويبكي أمام الكعبة

شارك المغني الأمريكي دي جي خالد، مقطع فيديو له برفقة الملاكم مايك تايسون وهما يؤديان مناسك العمرة داخل الحرم المكي.

ظهر في مقطع الفيديو النجم دي جي خالد صاحب الأصول الفلسطينية وهو يذرف الدمع فور وصوله للكعبة ونشر مقطع الفيديو على حسابه الشخصي في موقع إنستغرام، وعلق قائلاً: “نحن في طريقنا إلى مكة الله! بارك الله في أخي تايسون، ووالده”.









وحصل مقطع الفيديو على نسب مشاهدة عالية، حيث يمتلك دي جي خالد شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وله أكثر من 31.9 مليون متابع على إنستغرام.

وأعرب عن سعادته لأداء مناسك العمرة وشارك متابعيه تجربته بعد أداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام. وقال: “مشيت في مكة ودموع الفرح تنزل من عيني، طول حياتي كنت أتمنى الذهاب إلى مكة، لأعرب عن امتناني لله”.

وتابع: “دعيت الله من أجل العالم، وطلبت الحب والحياة أكثر، والمزيد من السلام، والمزيد من الفرح، والمزيد من السعادة، والمزيد من الصحة، والحماية لنا جميعا”، وختم كلماته بـ”الله أكبر”.

وأشار دي جي خالد إلى أن التجربة كانت جميلة حيث اجتمع جميع المعتمرين على أمر واحد خلال تواجدهم في الكعبة وهو حب الله وحده، وشكر صديقة الملاكم مايك تايسون ووالده على رفقتهما له.