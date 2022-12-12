جبران يا جبران – نايلة تويني – النهار

١٧ سنة مرت كأنها الأمس. أنظرُ الى ولدي جبران، فيوقظني عمره الى تسارع الأيام ومرور الأزمنة. هي اللحظة الرهيبة ذاتها. النسيان مفيد، وهو ضروري للانسان، حتى لا يتمكن منه الالم. ولكن عدم النسيان، وهو واقع لا مفر منه، يفيد أيضاً، لا لإيقاظ الأوجاع، ولا للانتقام، ولا للحقد، بل لادراك قيمة الحياة، وحب الحياة، ومعنى الغياب، وللوثوب الى الأمام، وإبقاء شعلة التحدي مضاءة.

هكذا أنا يا أبي. لم استسلم من بعدك، رغم كل المصائب والويلات والعقبات. ووفاء لك، انكببت على نهارك أرويها ب#الحبر، اجعلها تواصل المسيرة التي أردتها لها، وقبلك جدّي غسان، وقبله جدّك جبران المؤسس. والمسيرة ليست عائلية بقدر ما هي مهنية وقيمية و#لبنانية رسالية.









في أحيان كثيرة يصيبني الإحباط، وقد بكيت مجدداً بعد انفجار المرفأ، يوم لملمت بقايا مقتنياتك التي تبعثرت في مكتبك، وعلى طاولتك التاريخية. شعرت أنه حتى الأشياء الصغيرة خاصتك أكاد أفقدها. عدتُ الى مكتبك في صباح اليوم التالي، أنظر الى الاشياء المبعثرة والمتكسرة، اتأمل فيها وفي حجم التحدي للنهوض من جديد. ثم قويت إرادتي، أنا التي لملمت أشلاءك، وأشلاء روحي من بعدك، هل استسلم أمام الرخيص، وإن كان غالياً؟

لا يا أبي، لا استسلام، ولا خضوع، ولا خنوع. كلماتك، وقفاتك، مواقفك، مواجهاتك، كلها ماثلة أمامي، وأمام كثيرين في أسرة “#النهار” ومن خارجها. لبنانيون أقحاح لا يزالون على العهد، ولبنانيون يؤمنون بالبلد يردّدون القسَم، والأهم أنهم يعملون به رغم كل موجات الحقد والكراهية والمذهبية التي تسود من حين الى آخر.

جبران يا جبران. ماذا أضيف في الذكرى، بعد كل الذي قلته، وقلناه، في الأعوام الماضية؟ ليس لديّ الكثير أضيفه بالقول، لكني واثقة أنك من فوق، من عليائك، تراقب الفعل، فعل الصمود والتحدي، والبقاء على كل القيم الانسانية والمهنية التي علمتني إياها، وفعل التحدي بتوسيع “النهار” الى العالم العربي، والى كل العالم، ونيلها الجوائز العالمية للإبداع، كما كان عهدها معك، وإعادة ترتيب أوضاعها والمحافظة عليها، بل جعلها الوعاء والحاضنة لمعظم التجارب الجديدة والمواهب الشابة، لان لا مستقبل للبنان الذي افتديته بدمك، من دون كل هذه الافعال.

جبران يا جبران، يرهقني الأمر، لكن صورتك الماثلة في كل زاوية من القلب، تجعلني أقبل التحدي، وأواصل المسير. وستبقى كل صباح، تسمع صوت الديك الصيّاح لطلوع الفجر، وانبثاق الخير.