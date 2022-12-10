صادق النابلسي: ما قيل في المؤتمر الصحفي لجبران باسيل خطيئة كبرى بحق السيد نصر الله

قال الأستاذ الجامعي الشيخ صادق النابلسي, اليوم السبت: “فعل التحالف بين حزب الله والتيّار الوطني الحرّ كان له تاثير إيجابي كبير جدًا على موازين القوى الداخلية وعلى ما له صلة بمواجهة “العدو الاسرائيلي” وأيضًا استحقاقات أخرى ومنها الأزمة في سوريا”.

وأضاف النابلسي في حديثٍ لـ”الجديد”, “حزب الله كان بحاجة إلى تفاهم مار مخايل لتعزيز الإستقرار الداخلي والأمن في لبنان ومن أجل بناء علاقات تفاعلية مع كل القوى السياسية في لبنان لأنه كان الهدف عزل حزب الله وجعله معزولاً داخل طائفته”.









وتابع, “حزب الله ليس لديه أي اشكالية حول تفاهم أي قوتين فهذا الأمر يعزز الوحدة الداخلية في لبنان والحزب لم يكن معترضًا على تفاهم التيّار مع القوات اللبنانية”.

وأشار النابلسي إلى أنَّ, “التيّار الوطني الحر استفاد جدًا من التحالف مع حزب الله وأهمّ استفادة ايصال ميشال عون الى رئاسة الجمهورية”.

وأردف قائلًا: “من المؤسف جدًا أن “يمنن” أي طرف بأنه يدعم المقاومة فموضوع تأييد المقاومة يجب أن لا يكون مشروطاً على الإطلاق”.

ولفت إلى أنَّ, “حزب الله متمسك بالعلاقة مع التيّار الوطني الحر إلى ابعد الحدود ويعرف أن هناك مصلحة وطنية في الإتفاق معه ولكن الحزب لا يستطيع ان يجاري “الوطني الحر” في كل مطالبه”.

واستكمل, “ما حيصير في رئيس للجمهورية إلَّا إذا رست التوازنات الإقليمية والدولية والمحلية على إسم معيّن فكل الدول لها مرشحين في لبنان”.

وأكّد النابلسي أنَّ, “حتى هذه اللحظة لم يقتنع جبران باسيل بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وحزب الله مصرّ على الحوار واقناع باسيل في هذه الخطوة وحتى هذه اللحظة لم يصل إلى نتيجة”.

وأضاف, “أقول للتيّارين “ما تعلوا السقف” فاليوم بالسياسة يجب أن ندور الزوايا اليوم وحتى اللحظة لم يحصل أي لقاء جدّي بين التيّار الوطني الحر وتيّار المردة واليوم هناك رفض لـ سليمان فرنجية بالمبدأ”.

وتابع, “التيّار الوطني الحر يجب أن يستدرك اللحظة وأن يعرف أنه من الممكن أن يكون هناك توافقًا دوليًا على إسم سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وبالتالي لا يجب أن يكون هناك تشددًا”.

وقال النابلسي: “ما قيل في المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خطيئة كبرى في حقّ السيّد نصرالله”.

وشدّد على أنَّ, “الذي ارغم حزب الله على المشاركة في جلسة الحكومة هو حاجات الناس وأوجاعهم”.