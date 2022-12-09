مونديال قطر.. كرواتيا تطيح البرازيل وتتأهل لنصف النهائي

نجح المنتخب الكرواتي في التأهل إلى نصف نهائي مونديال 2022 في كرة القدم الجمعة، بعد فوزه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.









وسجل برونو بيتكوفيتش هدف التعادل لكرواتيا قبل 3 دقائق من انتهاء الشوط الإضافي الثاني، بعد أن كان نيمار قد نجح في هز شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش في الدقيقة 105.

ومع انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت بتسجيل كرواتيا 4 ركلات مقابل 2 للبرازيل بعد أن أهدر رودريغو وماركينيوس ركلتين.

ويلعب المنتخب الكرواتي (وصيف بطل النسخة الماضية) في النصف النهائي مع الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا التي تقام لاحقا اليوم. وهذه المرة الثانية التي تنجح كرواتيا بالتأهل عبر ركلات الترجيح في هذا المونديال، بعد تخطيها اليابان في ثمن النهائي.

وخاض “سيليساو” مباراة اليوم بنفس التشكيلة التي واجهت فريق كوريا الجنوبية وفازت عليه برباعية مقابل هدف وحيد في ثمن النهائي، الذي شهد كذلك صعود أول منتخب عربي لربع نهائي المونديال، وهو منتخب أسود الأطلس المغربي.

في المقابل، قرر مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش إجراء تعديلين على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد اليابان واحتاجت إلى ركلات الترجيح لتخطيها (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

وتمثل التعديل الأول في صفوف وصيف النسخة الأخيرة من كأس العالم، بحلول بورنا سوسا بدلا من بورنا باريسيتش بعد تعافي الأول من المرض، والثاني بإشراك لاعب الوسط ماريو باشاليتش بدلا من المهاجم برونو بتكوفتيش.

وعرفت مباراة الجمعة تنافسا قويا بين الفريقين، إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم محاولات الفريقين، مع تفوق للبرازيل التي ضغطت لكن لم تكلل هجماتها بأي هدف.

دومينيك ليفاكوفيتش

والبرازيل من بين الفرق المرشحة للظفر بكأس العالم لهذا العام رغم أنه خاض مشواراً عادياً في دور المجموعات، عندما ضمن تأهله بفوزين على صربيا 2-0 وسويسرا 0-1، قبل أن يخسر للمرة الأولى في تاريخه أمام منتخب إفريقي بسقوطه أمام الكاميرون 1-0 في غياب نجمه نيمار مرّة ثانية توالياً لالتواء في كاحله.